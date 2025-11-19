  • Huế ngày nay Online
Tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), chiều 19/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống.

 Các thế hệ làm công tác Mặt trận cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tại buổi gặp mặt 

Phát biểu tại buổi lễ, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân ôn lại truyền thống 95 năm MTTQ Việt Nam. Nhìn lại chặng đường phát triển của MTTQ Việt Nam nói chung và MTTQ TP. Huế nói riêng qua các thời kỳ, chúng ta tự hào về những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận đã đóng góp. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, Mặt trận đã không ngừng củng cố và phát huy vai trò quan trọng trong việc đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành tựu mà Mặt trận đạt được hôm nay chính là kết quả của sự kế thừa, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng, cùng với nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ cơ quan Mặt trận thành phố.

Trải qua 10 kỳ đại hội, với sự tâm huyết và sáng tạo của các đồng chí đi trước, Mặt trận thành phố chúng ta ngày càng vững mạnh. Công tác Mặt trận đã và đang tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Những nỗ lực này đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện qua việc trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba.

“Với trọng trách của những cán bộ Mặt trận, kế thừa truyền thống vẻ vang ấy, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng xây dựng “ngôi nhà chung” MTTQ Việt Nam thành phố phát triển hơn nữa. Những bài học và kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ đi trước chính là nguồn động lực mạnh mẽ để chúng tôi tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của Mặt trận trong giai đoạn mới để không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức quyết tâm xây dựng TP. Huế phát triển theo hướng “Xanh - Thông minh - Giàu bản sắc”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước”, bà Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định.

