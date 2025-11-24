MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 3 tỷ đồng hỗ trợ từ MB

Đại diện MB đã trao tặng 3 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cảm ơn món quà sẻ chia của MB trong giai đoạn khó khăn của địa phương góp phần giúp đỡ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và chứng nhận Tấm lòng vàng của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến đại diện MB

Đồng thời giám sát, vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo thành phố cũng cam kết sẽ có sự đồng hành, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn ổn định sản xuất, cùng với thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Được biết, trước đó Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt và vật chất giúp Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Đến ngày 24/11, thông qua MTTQ Việt Nam thành phố đã tiếp nhận hàng trăm tấn hang hóa, nhu yếu phẩm và khoảng 150 tỷ đồng.