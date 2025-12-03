Người sĩ quan biên phòng trẻ tiêu biểu

Đại úy Nguyên (thứ 2 bên trái) cùng đồng đội phát triển mô hình “ngôi nhà xanh tiếp sức em đến trường” hiệu quả

Đánh giá cao những thành tích mà Đại úy Trần Đình Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế trân trọng nói rằng, đó là kết quả của quá trình rèn luyện bản lĩnh chính trị, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt “hai vai” của người sĩ quan biên phòng trẻ.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh miền núi Lào Cai, sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Trần Đình Nguyên nhận nhiệm vụ Đội trưởng Trinh sát tại Đồn Biên phòng Lăng Cô, đơn vị thuộc tuyến biên giới biển của thành phố Huế. Đối với Nguyên, nhiệm vụ tuần tra trên biển là một thử thách. “Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng liên quan đến công tác biên phòng tuyến biển chúng tôi đã được học, tuy nhiên chưa từng trải qua thực tế, nên không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng” - Đại úy Nguyên nhớ lại.

Tuần tra trên biển để phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật; phòng, chống khai thác hải sản trái phép (khai thác IUU), là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng BĐBP. Khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện sóng gió, nhất là trong đêm tối, phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, gian nan, hiểm nguy. Người sĩ quan biên phòng trẻ luôn tâm niệm, phải nỗ lực rèn luyện bản thân gấp nhiều lần, để chung sức cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngay từ những ngày đầu, khi được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị bố trí tham gia những chuyến tuần tra thường xuyên, định kỳ vào ban ngày, trong thời tiết bình thường, để làm quen dần với sóng gió, Đại úy Nguyên đã không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội, “chiến đấu” và chiến thắng bản thân, chế ngự những cơn nôn nao do những đợt sóng lớn bất ngờ, trụ vững trước những cú nhồi lắc mạnh có thể đánh bật cả người.

Thượng tá A Liêng Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lăng Cô đánh giá cao về tinh thần bền bỉ, ý chí kiên định của người sĩ quan biên phòng trẻ. Đại úy Nguyên đã trau dồi kỹ năng, dạn dày sóng gió, bản lĩnh trước sự chống trả, hung hãn, sát cánh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra trên biển trong đêm tối; bắt giữ tàu vi phạm, hoạt động giã cào sai quy định, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trả lại bình yên cho những làng chài.

Khi kể về những tình huống đối diện hiểm nguy (có thể bị rơi xuống biển, bị kẹp giữa hai tàu… lúc tiếp cận, nhảy lên tàu vi phạm), thay vì lo lắng cho sức khỏe, tính mạng, điều đầu tiên Đại úy Nguyên nghĩ đến, đó là sợ ảnh hưởng cả quá trình truy bắt đối tượng của tập thể, ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung.

Chỉ huy và đồng đội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đóng góp hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ của Đại úy Nguyên. Từ một tổ viên, Đại úy Nguyên được tín nhiệm giao nhiệm vụ là tổ phó tổ tuần tra. Anh đã cùng đồng đội vận động ngư dân nói riêng, người dân trên địa bàn chung tay bảo vệ ngư trường, đấu tranh phòng, chống tội phạm, những hoạt động vi phạm pháp luật trên biển.

“Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Đại úy Trần Đình Nguyên luôn nên cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng; quản lý đội trinh sát hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, trong mọi tình huống. Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Đại úy Nguyên đã tham mưu cho Ban Chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch tuần tra, mật phục và tham gia phối hợp cùng lực lượng bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm về trật tự an toàn xã hội, là tấm gương trong tuổi trẻ BĐBP đơn vị và BĐBP thành phố Huế” - Thượng tá A Liêng Hà cho biết.