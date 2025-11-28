Hue-S - Nền tảng kết nối thông minh, kiến tạo niềm tin số và nâng tầm quản trị đô thị Huế

  • Huế ngày nay Online
HNN - Trong hành trình khẳng định vị thế là một trong những đô thị thông minh tiêu biểu của cả nước, nền tảng Hue-S đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, là kênh kết nối tin cậy giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Hue-S đã và đang hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo niềm tin số và nâng tầm hiệu quả quản trị đô thị Huế.

HueIOC - Kênh điều phối liên cấp trong vận hành chính quyền số

Hue-S dưới sự điều hành của Trung tâm IOC là cánh tay nối dài giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp. Ảnh: HueIOC 

Cầu nối số giữa chính quyền và người dân

Hue-S được xây dựng như một siêu ứng dụng trên thiết bị di động, đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và chuẩn hóa tích hợp các hệ thống thông tin để cung cấp dịch vụ đô thị thông minh một cách toàn diện. Từ giao thông, môi trường, y tế, giáo dục đến dịch vụ công, phản ánh hiện trường, thanh toán không dùng tiền mặt… mọi tiện ích thiết yếu đều được "gói gọn" trong một nền tảng duy nhất, tạo thuận tiện cho người dân trong sử dụng hằng ngày.

Một trong những điểm nổi bật của Hue-S là khả năng kết nối đa chiều giữa chính quyền - người dân - doanh nghiệp - du khách. Từ năm 2019, Hue-S chính thức trở thành siêu ứng dụng và được xem như một "hiện tượng" nền tảng số đô thị thông minh lúc bấy giờ trên cả nước. Đến nay, Hue-S đã có hơn 900.000 lượt tải, hơn 78.478 tài khoản ví điện tử, tích hợp trên 50 chức năng và kết nối 694 điểm thanh toán. Tổng đài 19001075 đã tiếp nhận và xử lý 37.939 cuộc gọi, với mức độ tương tác ngày càng tăng - minh chứng cho sự tin cậy của người dân.

Không chỉ là ứng dụng tiện ích, Hue-S còn là kênh phản ánh hiện trường hiệu quả. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 183.000 phản ánh, với tỷ lệ hài lòng, chấp nhận đạt 98%. Các vấn đề từ hạ tầng xuống cấp, đèn đường hỏng, rác thải tồn đọng, trật tự đô thị đến các vấn đề an ninh, môi trường…, tất cả đều được người dân phản ánh trực tiếp qua Hue-S và được các cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Hue-S còn kích hoạt dịch vụ "truyền thông, cảnh báo" với các bản tin cảnh báo, thông báo, truyền thông chính sách, truyền thông quảng bá các sự kiện, lễ hội... Tất cả đều được phát đi từ nguồn thông tin chính thống, giúp hạn chế thông tin giả, thông tin sai sự thật.

Song hành với Hue-S là hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC). Trung tâm đã triển khai hơn 700 camera giám sát, ứng dụng 29 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ cho công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, thiên tai, cháy rừng... Hue-S đã phối hợp hỗ trợ công an truy vết hơn 826 vụ án có biểu hiện yếu tố hình sự. Hue-S đã hình thành nên công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội thời gian qua.

Những tiện ích mà Hue-S và HueIOC cung cấp đang dần trở nên quen thuộc, giúp người dân nói lên được mong muốn, nguyện vọng và chính quyền rút ngắn được thời gian xử lý, giải quyết được nhiều bất cập, góp phần phục vụ cuộc sống người dân ngày một tốt hơn.

Từ nền tảng thực tiễn ấy, việc quy hoạch bài bản, quản lý và vận hành đô thị một cách thông minh, cùng với sự tham gia tích cực của người dân, đã tạo nên những dấu ấn rõ nét cho Huế nói chung và cho nền tảng Hue-S nói riêng. Thành phố liên tục ghi nhận nhiều thành tựu quan trọng: năm 2019 giành Giải thưởng Viễn thông châu Á ở hạng mục "Dự án thành phố thông minh sáng tạo nhất"; Hue-S 5 năm liên tiếp đoạt Giải thưởng Sao Khuê; năm 2022 Huế xếp thứ 4/63 tỉnh, thành về chuyển đổi số; năm 2024 được vinh danh "Thành phố thông minh" - ASOCIO Smart City Award. Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của Huế trong xây dựng đô thị thông minh "lấy người dân làm trung tâm".

Nhiều dịch vụ tiện ích thông minh luôn được cập nhật, cung cấp trên nền tảng Hue-S. Ảnh: HueIOC 

Nâng tầm quản trị và chất lượng sống

Song song với việc phục vụ người dân, Hue-S và Trung tâm IOC đang từng bước nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Các dịch vụ được vận hành theo ba nhóm quy trình: Xử lý tức thời, xử lý có thời gian và hỗ trợ chỉ huy, giúp chính quyền có đủ dữ liệu "thời gian thực" để ra quyết định nhanh, chính xác, minh bạch.

Giai đoạn 2020 - 2025, Huế đạt nhiều kết quả nổi bật về xã hội số: 94,75% người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử; 82% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng; năm 2024, xếp hạng xã hội số đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố. Những con số này cho thấy người dân Huế đã và đang chủ động thích nghi với môi trường số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển đô thị thông minh trên nền tảng số.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính và kinh tế số, Huế tiếp tục là điểm sáng. Thành phố nằm trong Top 10 địa phương có chỉ số PAR Index cao nhất cả nước, với 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP ước đạt trên 15%, có hơn 359 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động, 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, trên 81% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và 73,23% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số.

Theo đánh giá của Viện nghiên cứu kinh tế toàn cầu McKinsey Global Institute (2023), phát triển đô thị thông minh có thể giúp tiết kiệm 30% chi phí vận hành, giảm 20% tiêu thụ năng lượng, cải thiện 25% hiệu suất giao thông và giảm 35% lượng khí thải CO₂. Đó cũng là định hướng mà Huế đang theo đuổi - phát triển bền vững dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Sở KH&CN sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố ưu tiên tích hợp, nâng cấp các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục, giao thông, thanh toán số trên nền tảng Hue-S; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI, Big Data, IoT, blockchain vào quản lý, giám sát và điều hành đô thị, hướng tới một chính quyền số hiệu quả, minh bạch, thân thiện.

Từ một ứng dụng ban đầu phục vụ phản ánh hiện trường, đến nay Hue-S đã trở thành nền tảng cốt lõi trong hệ sinh thái đô thị thông minh Huế. Trong hành trình hơn 6 năm, Hue-S không chỉ kết nối dữ liệu, mà còn kết nối lòng tin, kết nối trách nhiệm giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần đưa Huế tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu của khu vực miền Trung và cả nước.

HOÀI THƯƠNG
