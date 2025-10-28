  • Huế ngày nay Online
Lũ xuống chậm, tiếp tục mưa rất to, cảnh báo ngập lụt, sạt lở diện rộng

HNN.VN - Rạng sáng 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Huế cho biết, lũ trên các sông đang xuống chậm nhưng mực nước vẫn ở mức rất cao. Nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét diễn ra tại nhiều khu vực.

 Mực nước các sông đang xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao, ngập lụt trên diện rộng còn tiếp diễn

Theo số liệu quan trắc lúc 3h sáng, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long là 4,09m, cao hơn báo động 3 tới 0,59m; đỉnh lũ đạt 5,05m vào tối 27/10, chỉ thấp hơn trận lũ lịch sử năm 1999 khoảng 0,76m. Sông Bồ tại Phú Ốc đo được 4,46m, gần mức báo động 3, với đỉnh lũ 5,25m - vượt giá trị lịch sử năm 2020. Các sông Ô Lâu, Truồi, Tả Trạch cũng đều ghi nhận mực nước cao, nhiều nơi vượt báo động 2.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn ở mức cao, đặc biệt sông Hương còn trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 3, mức nghiêm trọng.

Trong 24 giờ qua, toàn thành phố có mưa to đến mưa đặc biệt to, tập trung nhiều ở vùng núi. Lượng mưa phổ biến 60–100mm ở đồng bằng và 100–300mm ở vùng núi. Dự báo 24 - 48 giờ tới, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa ở đồng bằng có thể 100 - 200mm, nơi cao trên 300mm; vùng núi có thể 200 - 350mm, nơi đặc biệt lên đến 500mm như A Lưới, Nam Đông, Bình Điền, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô...

Từ 31/10 đến 1/11, mưa vẫn tiếp diễn với cường độ lớn, thời tiết những ngày đầu tháng 11 được dự báo còn diễn biến phức tạp. 

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trượt lở đá tại các khu vực đồi núi và ven sông suối, nhất là ở các huyện A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Phú Lộc. Khu vực trũng thấp, hạ du sông Hương, sông Bồ và nội thành Huế có thể tiếp tục ngập sâu, chia cắt giao thông. Đặc biệt, các đợt mưa cực lớn trên 70mm/giờ hoặc 150mm/3 giờ có thể gây ngập úng diện rộng trong đô thị.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi qua vùng nước xiết, cầu tràn ngập sâu, chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, theo dõi sát bản tin dự báo, đồng thời chuẩn bị phương án di dời dân cư vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lê Thọ
