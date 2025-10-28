Công ty Điện lực Huế mở cửa nhà khách đón người dân tránh lũ

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Huế, Nhà khách hiện vẫn đảm bảo nguồn điện ổn định, có 30 phòng nghỉ được trang bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt cần thiết như điện, nước, khu vệ sinh và chỗ nghỉ ngơi khang trang. Công ty kêu gọi cán bộ công nhân viên cùng người dân có nhu cầu đến trú tạm, đảm bảo an toàn trong thời gian mưa lũ.

Bên cạnh bố trí nơi ở miễn phí, Điện lực Huế cũng triển khai các điểm sạc điện miễn phí để người dân có thể sạc điện thoại và thiết bị cần thiết trong thời gian mất điện diện rộng. Đồng thời, Công ty chuẩn bị một số nhu yếu phẩm như nước uống và thực phẩm hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn.

Công ty bố trí các điểm sạc miễn phí hỗ trợ người dân

Đại diện Công ty Điện lực Huế cho biết, việc mở cửa Nhà khách nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân, đặc biệt là các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. “Chúng tôi mong muốn bà con lan tỏa thông tin này để những ai cần được giúp đỡ có thể đến trú ngụ kịp thời, an toàn”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, hành động thiết thực của Công ty Điện lực Huế đã lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và các lực lượng chức năng đưa người dân vượt qua mùa lũ an toàn.