Nỗ lực cứu dân, đảm bảo an toàn trong nước lớn

Người dân được lực lượng chức năng phường Vỹ Dạ hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực ngập lụt

Căng mình cứu hộ ở cơ sở

Tại phường Vỹ Dạ, toàn bộ địa bàn ngập, có nơi nước dâng hơn 1,5 m. Lực lượng phòng chống thiên tai phường đã khẩn trương di dời 68 hộ dân với 208 nhân khẩu, trong đó có người già, trẻ em và bệnh nhân mãn tính; một số trường hợp đặc biệt được đưa về trú tại trụ sở UBND phường.

Khu vực ngập nặng tập trung ở Cồn Hến, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Khoa Vy, Ưng Bình, Nguyễn Lộ Trạch… Hơn 500 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, y tế cùng 28 tiểu ban PCTT & TKCN ứng trực 24/24, sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống phát sinh.

“Chúng tôi ưu tiên di dời các hộ yếu thế, đảm bảo an toàn tính mạng và cung cấp lương thực, thuốc men cho người dân vùng ngập”, ông Lê Quang Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Vỹ Dạ, cho biết.

Phường An Cựu vận chuyển lương thực cứu trợ người dân

Tại phường An Cựu, chính quyền huy động toàn bộ lực lượng ứng trực, tổ chức 12 tuyến cứu hộ cơ động đến các khu vực thấp trũng, đặc biệt là khu trọ sinh viên. Đến sáng 28/10, 225 người, trong đó có 72 sinh viên đã được di dời an toàn. Trạm y tế phường lập danh sách phụ nữ mang thai, bố trí y tá túc trực tại các điểm tránh trú tạm như Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế, Trường Cao đẳng Âu Lạc, Nhà Văn hóa KV7 An Đông, sẵn sàng chăm sóc và sơ cấp cứu.

Cùng lúc, 8 tuyến cấp phát nhu yếu phẩm, nước uống được triển khai đến vùng ngập sâu. Các tổ dân phố hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục bước đầu và chăm lo đời sống cho người dân.

Tại phường Dương Nỗ, nước ngập 0,6 - 1 m ở 19/19 tổ dân phố. Lực lượng chức năng huy động 5 ca nô và 4 thuyền nhôm gắn máy di dời 55 hộ với 129 khẩu.

Đặc biệt, một người dân ở thôn Tiên Nộn bị rắn độc cắn nguy kịch đã được Chủ tịch UBND phường trực tiếp đưa đi vượt lũ, phối hợp chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu kịp thời.

Cán bộ phường Dương Nỗ đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu

Tại xã Lộc An đến sáng 28/10 ghi nhận 6.000 ngôi nhà bị ngập từ 10 cm đến 2,5 m, chiếm 80% số hộ toàn xã. Khoảng 350 hộ (1.040 khẩu) đã được sơ tán, trong đó có 13 hộ ở vùng sạt lở được đưa đến nơi an toàn.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng: 5 ha rau màu, 5 ha rừng sản xuất, hơn 1.500 con gia cầm, 17 con lợn bị chết, Khoảng 10ha diện tích nuôi cá nước ngọt và nước lợ (với tổng sản lượng khoảng 7 tấn các loại) bị thiệt hại; 5 lồng cá bị nước cuốn trôi với gần 1500 con cá trắm cỏ.

Chính quyền xã dự trữ 23,5 tấn gạo, 600 thùng mì, 4.500 chai nước, 500 lít xăng dầu cùng thuốc men, hóa chất phòng dịch để sẵn sàng ứng phó. Lực lượng quân sự xã hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa bị tốc mái, ổn định cuộc sống.

Chính quyền xã Lộc An hỗ trợ người dân trong mưa lũ

Đến 11h ngày 28/10, các xã thuộc huyện miền núi Nam Đông cũ vẫn bị cô lập do ảnh hưởng của sạt lở, trong đó có một số thôn của xã Khe Tre.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết do mưa lớn kéo dài nên trên địa bàn đã xảy ra 19 điểm sạt lở. Đáng chú ý, tuyến đường độc đạo 14B đoạn km20+900 thôn Xuân Phú, gần nút giao với cao tốc La Sơn - Túy Loan, bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn khu vực Nam Đông cũ với bên ngoài. Lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động phương tiện, máy móc để thông tuyến, song gặp nhiều khó khăn do mưa lớn trở lại.

Sạt lở tại đèo Ka Tư đã chia cắt 3 thôn Ka Tư, Thanh An, Phú Mậu với 345 hộ/1.500 khẩu; cầu Leno bị xói lở dài khoảng 20 m khiến thôn 3 bị cô lập với thôn 1. Mưa lớn cũng làm sập hoàn toàn 1 nhà và 2 nhà bị hư hỏng nặng. Chính quyền xã đã di dời 100 hộ/354 khẩu ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, bố trí lương thực, thực phẩm và cử lực lượng hỗ trợ khắc phục, thăm hỏi, động viên các hộ thiệt hại.

Hiện các xã thuộc huyện Nam Đông cũ vẫn bị cô lập do sạt lở

Sát cánh cùng người dân

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND thành phố, Bộ CHQS TP. Huế đã điều động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện khẩn trương hỗ trợ di dời bệnh nhân, sơ tán nhân dân đến nơi an toàn.

Lực lượng quân đội hỗ trợ di chuyển bệnh nhân lên tầng cao

Tối 27/10, mưa lớn và triều cường dâng cao khiến nước tràn vào Bệnh viện Trung ương Huế, làm nhiều khu vực tầng 1 bị ngập, đe dọa công tác điều trị và an toàn thiết bị y tế. Ngay trong đêm, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP. Huế có mặt, phối hợp cùng y, bác sĩ di chuyển bệnh nhân và trang thiết bị lên tầng cao, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Sáng 28/10, Công an TP. Huế tiếp tục tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân ở các vùng bị cô lập. Tại khách sạn Hue Hotel (142 Nguyễn Sinh Cung), nước lũ dâng gần 1 m khiến 50 khách công tác và 10 sinh viên vùng cao mắc kẹt, thực phẩm cạn kiệt. Phòng Hậu cần Công an TP. Huế đã kịp thời đưa nước uống, mì tôm và nhu yếu phẩm đến hỗ trợ.

Công an phường Thuận Hóa hỗ trợ hai du khách nước ngoài và hướng dẫn viên về nơi an toàn

Công an xã Phú Vang cũng thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực Cống Quan, nơi đang bị cô lập. Đơn vị duy trì trực 24/24, phối hợp các lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế huy động phương tiện chuyên dụng hút nước tại Công viên Kim Đồng và nhiều điểm ngập nặng, góp phần giảm úng cục bộ và đảm bảo an toàn giao thông.

Công an phường Thuận Hóa còn kịp thời hỗ trợ hai du khách Pháp và một hướng dẫn viên bị mắc kẹt tại đường Phan Chu Trinh về nơi trú an toàn.

Công an xã Phú Vang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các đội xung kích của Công ty Điện lực Huế (PC Huế) túc trực 24/24, kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, xử lý sự cố cây ngã đổ và trụ điện ngập sâu.

Đến sáng 28/10, khoảng 202.000 khách hàng (gần 60%) đã được tạm ngừng cấp điện để phòng ngừa tai nạn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, công nhân điện lực đã hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập sâu. Tại đường Trần Phú, nhóm công tác của PC Huế phối hợp công an và y tế đưa kịp thời một bệnh nhân nữ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Cán bộ Công ty Điện lực Huế thường xuyên kiểm tra hệ thống điện

Ngoài ra, công nhân điện lực còn giúp người già, phụ nữ, trẻ em, sinh viên thuê trọ di tản bằng xe chuyên dụng; bố trí nơi ở tạm có điện, nước miễn phí tại nhà khách và các đội quản lý điện.

PC Huế mở điểm sạc điện miễn phí, phối hợp di chuyển vắc xin và thiết bị y tế của Trung tâm Y tế Thuận Hóa lên vị trí cao để bảo quản an toàn. Lực lượng vẫn đang trực chiến, sẵn sàng khôi phục cấp điện ngay khi nước rút.