Thành ủy Huế công bố các quyết định về công tác cán bộ

Trao quyết định bổ nhiệm ông Lương Bảo Toàn (thứ 2, bên trái sang) và ông Dương Phước Phú (thứ 2, bên phải sang)

Tham dự hội nghị có các UVTV Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố Quyết định số 122-QĐ/TU, ngày 5/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Lương Bảo Toàn đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Thời gian có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2025.

Hội nghị cũng công bố Quyết định số 119-QĐ/TU, ngày 4/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái - Dương Phước Phú đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy. Thời gian có liệu lực kể từ ngày 15/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, tham mưu cho Thành ủy trong các lĩnh vực trọng yếu. Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng các đồng chí được giao nhiệm vụ mới sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Lương Bảo Toàn bày tỏ vinh dự và tự hào trước sự tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đoàn kết cùng tập thể, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Huế.