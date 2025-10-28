Tập trung cao nhất ứng phó mưa lũ lịch sử, bảo vệ an toàn cho người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo thành phố kiểm tra tình hình ngập lũ tại đường Chi Lăng (phường Phú Xuân)

Tham dự buổi làm việc có UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn. Về phía TP. Huế có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình.

Ngập lụt diện rộng

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định báo cáo, đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị. Đỉnh lũ trên sông Bồ lần này đã vượt mức của trận lũ lịch sử năm 1999. Trên sông Hương, đỉnh lũ gần chạm mốc của năm 1999. Đây là trận lũ rất đặc biệt, hiếm gặp trong hàng chục năm qua.

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1 - 2m. Toàn thành phố có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10.

Theo thống kê bước đầu, đã có 1 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Hơn 201.000 hộ dân bị mất điện tạm thời, 1.479 trạm biến áp phải sa thải điện để đảm bảo an toàn...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân phường Phú Xuân

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định thông tin, các hồ thủy điện và thủy lợi trên địa bàn vẫn đảm bảo an toàn, vận hành cắt lũ hiệu quả, góp phần giảm đỉnh lũ tại các trạm đo từ 0,2 - 0,3m so với kịch bản xấu nhất. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài đã gây ra 38 điểm sạt lở trên địa bàn, trong đó có nhiều vị trí nguy hiểm tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và vùng đồi núi như Khe Tre, Bình Điền, Quốc lộ 49.

Trước thiệt hại nặng do mưa lũ, TP. Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 2 tấn lương khô, 10 tấn CloraminB, 20 tấn Benkocid, 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô, 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng, 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm, cùng 30 xuồng DT3 và 6 máy phát điện phục vụ cứu hộ. Thành phố đề nghị hỗ trợ 500 tỷ đồng khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu và 1.000 tỷ đồng xử lý khẩn cấp các công trình giao thông, thủy lợi, đê kè. Đồng thời, kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai xây dựng hồ Ô Lâu Thượng để giảm ngập hạ du.

Công tác ứng phó được triển khai quyết liệt, đồng bộ

Ngay từ ngày 26/10, UBND TP. Huế đã ban hành công điện khẩn, kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai cấp thành phố và cơ sở, phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn trọng điểm. Các đoàn công tác của Thành ủy, UBND thành phố trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, đặc biệt tại các vùng thấp trũng.

Tính đến sáng 28/10, có 1.759 hộ dân với hơn 4.500 người ở 32 xã, phường đã được sơ tán an toàn. Lực lượng vũ trang huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội và 2.000 cán bộ công an cùng hàng nghìn lượt dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tham gia di dời dân, cứu hộ cứu nạn và điều tiết giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với thành phố Huế

Các cơ quan thông tin, truyền thông của thành phố phát huy vai trò “trung tâm chỉ huy số”, liên tục cập nhật diễn biến và hướng dẫn người dân ứng phó qua nền tảng Hue-S, IOC Huế và hệ thống truyền thông thông minh. Chỉ trong hai ngày 27 - 28/10, đã có hơn 6 triệu lượt xem và 2,1 triệu lượt tiếp cận thông tin cảnh báo mưa lũ qua các nền tảng này.

“Chúng tôi xác định công tác ứng phó mưa lũ lần này không chỉ là nhiệm vụ phòng chống thiên tai, mà còn là phép thử năng lực điều hành đô thị thông minh của Huế. Mọi kênh thông tin, mọi lực lượng đều được huy động tối đa để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”, ông Định nhấn mạnh.

UBND thành phố đã triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Ngành giáo dục cho học sinh tạm nghỉ học từ ngày 27/10 để bảo đảm an toàn. Công tác cứu trợ, hỗ trợ dân sinh, khắc phục điện, nước và vệ sinh môi trường được ưu tiên ngay khi nước rút.

“Không để người dân bị động, bất ngờ trong mưa lũ”

Chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại Huế, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, đây là đợt thiên tai có tính lịch sử, với lượng mưa và mức ngập vượt nhiều mốc trước đây, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, tài sản của người dân và chính quyền địa phương.

Phó Thủ tướng biểu dương công tác vận hành liên hồ chứa và sự chỉ đạo, dự báo kịp thời từ Trung ương đến địa phương. So với trận lũ năm 2020, đợt thiên tai lần này được đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng, nhờ sự chuẩn bị tốt của chính quyền và kỹ năng ứng phó ngày càng cao của người dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Đánh giá cao việc bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, Phó Thủ tướng cho rằng dù phần lớn thành phố bị ngập sâu, Huế đã chủ động triển khai kịch bản ứng phó, phân bổ lực lượng hợp lý và kiểm soát tình hình. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần này, chuẩn bị tốt hơn cho các diễn biến mưa lũ phức tạp có thể kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định thông tin tình hình mưa lũ trên địa bàn những ngày qua

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, yếu tố then chốt trong chỉ đạo, cứu trợ và kết nối hỗ trợ người dân. Ngay sau cuộc họp, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp viễn thông cần khẩn trương khắc phục các sự cố, bảo đảm liên lạc ở những vùng còn bị cô lập.

Đối với khu vực miền núi, cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương kiên quyết di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, đánh giá và xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu; nếu thiếu, cần đề xuất ngay để Trung ương hỗ trợ.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nắm bắt cụ thể đề xuất của Huế, đặc biệt là việc đầu tư, cải tạo hạ tầng thủy lợi, hồ chứa như hồ Tả Trạch và sông Ô Lâu, nhằm tăng khả năng điều tiết nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời nhấn mạnh, sau khi nước rút, các lực lượng cần khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất.

“Đây là giai đoạn thử thách năng lực của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cần đánh giá lại khả năng thích ứng, từ đó xây dựng tư duy phát triển bền vững, sống chung an toàn với thiên tai”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong công tác cứu trợ, huy động nguồn lực xã hội, chung tay giúp người dân Huế sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.