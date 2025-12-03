  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/12/2025 20:04

Sacombank hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

HNN.VN - Ngày 3/12, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại thành phố Huế.

Sacombank trao 85 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2025Sacombank tặng 127,5 triệu đồng học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” tại Thừa Thiên HuếSacombank trao 100 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn

 Đại diện Sacombank trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam

Khoản hỗ trợ được chuyển thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung vào các nhóm đối tượng chịu thiệt hại nặng như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những hộ thiệt hại về nhà cửa, tài sản.

Ngoài thành phố Huế, Sacombank cũng hỗ trợ bốn địa phương khác bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Mỗi tỉnh, thành, Sacombank hỗ trợ 500 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời nhằm san sẻ khó khăn, giảm áp lực cho chính quyền cơ sở trong công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành trách nhiệm của Sacombnak đối với cộng đồng.

Tại lễ trao kinh phí hỗ trợ, đại diện Sacombank cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản, sinh kế của người dân. Sacombank mong rằng phần hỗ trợ này sẽ giúp bà con có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời khẳng định, Sacombank luôn đồng hành cùng người dân, địa phương trong công tác an sinh xã hội và khôi phục, phát triển kinh tế.

Sự chung tay của doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tín dụng trên địa bàn góp phần giúp địa phương giảm bớt gánh nặng sau thiên tai và củng cố thêm niềm tin của người dân sau lũ lụt.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
sacombankhỗ trợlũ lụtthành phố Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lũ lụt nghiêm trọng tại châu Á: Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, hàng trăm người mất tích

Các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á đang phải đối mặt với hậu quả nặng nề từ lũ lụt và sạt lở đất, khiến trên 1.000 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích và nhiều khu vực vẫn bị cô lập. Chính phủ các nước cũng đang triển khai lực lượng quân đội, trực thăng và phương tiện cứu trợ để tiếp cận những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất.

Lũ lụt nghiêm trọng tại châu Á Nhiều khu vực vẫn bị cô lập, hàng trăm người mất tích
Hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Sáng 29/11, Thuế thành phố tổ chức lễ ký kết với Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) về hợp tác triển khai chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Hợp tác hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top