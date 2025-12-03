Sacombank hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho người dân vùng lũ

Đại diện Sacombank trao hỗ trợ cho người dân vùng lũ thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam

Khoản hỗ trợ được chuyển thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tập trung vào các nhóm đối tượng chịu thiệt hại nặng như hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những hộ thiệt hại về nhà cửa, tài sản.

Ngoài thành phố Huế, Sacombank cũng hỗ trợ bốn địa phương khác bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa... Mỗi tỉnh, thành, Sacombank hỗ trợ 500 triệu đồng, tổng số tiền hỗ trợ 2,5 tỷ đồng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời nhằm san sẻ khó khăn, giảm áp lực cho chính quyền cơ sở trong công tác cứu trợ và tái thiết sau thiên tai, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành trách nhiệm của Sacombnak đối với cộng đồng.

Tại lễ trao kinh phí hỗ trợ, đại diện Sacombank cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn về tài sản, sinh kế của người dân. Sacombank mong rằng phần hỗ trợ này sẽ giúp bà con có thêm điều kiện khôi phục sản xuất, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời khẳng định, Sacombank luôn đồng hành cùng người dân, địa phương trong công tác an sinh xã hội và khôi phục, phát triển kinh tế.

Sự chung tay của doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức tín dụng trên địa bàn góp phần giúp địa phương giảm bớt gánh nặng sau thiên tai và củng cố thêm niềm tin của người dân sau lũ lụt.