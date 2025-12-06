  • Huế ngày nay Online
VietinBank ủng hộ 5 tỷ đồng giúp Nhân dân thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

HNN.VN - Ngày 6/12, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã trao kinh phí hỗ trợ người dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua gây ra. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài tiếp và làm việc với đoàn.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cảm ơn món quà sẻ chia của VietinBank 

Tại buổi tiếp nhận, đại diện VietinBank đã trao 5 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Lê Phan Quỳnh Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VietinBank chi nhánh Huế chia sẻ: Với tinh thần “Kết nối yêu thương - Vững vàng vượt khó”, VietinBank luôn đồng hành cùng sự phát triển và các hoạt động an sinh xã hội của TP. Huế. Nguồn kinh phí này nhằm hỗ trợ Nhân dân khắc phục phần nào thiệt hại, khôi phục kinh tế, sớm ổn định cuộc sống sau khi trải qua các đợt lũ lụt lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cảm ơn món quà sẻ chia của VietinBank trong giai đoạn khó khăn của địa phương, góp phần giúp đỡ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời khẳng định, Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương. Nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và chuyển đến người dân trong thời gian sớm nhất.

THÁI SƠN
