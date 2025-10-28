Duy trì điều trị cho bệnh nhân trong mưa lũ

Sau khi di chuyển bệnh nhân từ cơ sở 1 bị ngập lụt đến cơ sở chính, Bệnh viện PHCN TP. Huế tiếp tục công tác điều trị tích cực.

An toàn là trên hết

Chiều 27/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) cơ sở 2 ở số 30 Tô Hiến Thành, phường Phú Xuân bị ngập sâu, lãnh đạo TP. Huế đã chỉ đạo Ban giám đốc Bệnh viện PHCN TP. Huế tổ chức di chuyển toàn bộ bệnh nhân điều trị nội trú lên cơ sở chính tại phường Thuận Hóa.

Sáng 28/10, công tác KCB ở cơ sở chính BV PHCN diễn ra bình thường, thông suốt dù số bệnh nhân điều trị tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Ông Nguyễn Ba, trú tại phường Phú Xuân, bị tai biến và đang điều trị phục hồi tại bệnh viện chia sẻ: “Di chuyển lên cơ sở 1, chúng tôi được bố trí nơi nghỉ ngơi, điều trị chu đáo, có y bác sĩ túc trực thường xuyên. Vì ở vùng cao nên hàng hóa, thực phẩm vẫn dồi dào, các suất ăn đầy đủ nên rất yên tâm.”

Cũng trong tình cảnh đó, chị Hồ Thu Thủy, người đang điều trị dài ngày nói rằng, chị và người thân được bố trí chỗ ở, ăn uống chu đáo nên không lo lắng giữa thời điểm mưa lũ.

ThS.BS Nguyễn Khoa Nguyên, Giám đốc Bệnh viện PHCN TP. Huế, cho biết sau khi di chuyển 27 bệnh nhân nội trú từ cơ sở 2 về cơ sở chính, bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực, thuốc men, trang thiết bị để điều trị và tập PHCN cho bệnh nhân cùng 34 trường hợp đang điều trị tại chỗ. “Dù công suất giường bệnh tăng gần gấp đôi, chúng tôi vẫn đảm bảo chỗ nằm, bố trí linh hoạt một số phòng ghép đôi bệnh nhân. Đồng thời yêu cầu y bác sĩ tuyệt đối không cho bệnh nhân ở vùng ngập sâu xuất viện trong thời điểm này để đảm bảo an toàn,” bác sĩ Nguyên khẳng định.

Không chỉ tại Bệnh viện PHCN, các cơ sở y tế khác cũng chủ động triển khai phương án phòng chống mưa lũ. Tại Bệnh viện Trung ương Huế, tối 27/10, khi nước lũ tràn vào khu vực tầng 1 của nhiều khoa như Khoa Bệnh Nhiệt đới, Khoa Da liễu, Khoa Bệnh phổi, Trung tâm Đột quỵ - Thần kinh, Khoa Răng Hàm Mặt và Trung tâm Tim mạch, các lực lượng chức năng cùng đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng di chuyển bệnh nhân, thiết bị và hồ sơ lên tầng trên để tránh ngập.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, toàn bộ các khoa phòng bị ảnh hưởng đã hoàn tất di dời bệnh nhân và trang thiết bị đến nơi khô ráo. Đồng thời, bệnh viện kích hoạt phương án ứng phó thiên tai đã xây dựng từ trước, tăng cường kiểm tra hệ thống điện, kho dược, vật tư y tế nhằm hạn chế tối đa rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế.

Dù khuôn viên bệnh viện bị ngập nước do lũ, song Trung Tâm Y tế Quảng Điền vẫn thực hiện thành công ca sinh mổ cho bệnh nhân

Nỗ lực của y tế cơ sở

Ở tuyến dưới, Trung tâm Y tế Quảng Điền - một trong những cơ sở nằm tại vùng trũng thấp cũng chủ động các biện pháp ứng phó. BSCKII Nguyễn Phương Tuấn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Mặc dù khu vực sân trong trung tâm và hai trạm y tế cơ sở bị ngập, nhưng hoạt động KCB vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi đảm bảo đầy đủ thuốc men, vật tư y tế và bố trí phương án di chuyển bệnh nhân lên tuyến trên khi cần thiết.”

Hiện trung tâm đang điều trị cho 87 bệnh nhân nội trú, đồng thời tiếp nhận thêm nhiều người dân vùng ngập sâu đến tránh lũ. Để đảm bảo sức khỏe, trung tâm đã dự trữ lương thực, thực phẩm và hợp đồng với căn tin cung ứng đầy đủ suất ăn, nước uống, không để bệnh nhân và người dân bị đói, rét trong mưa lũ.

Bà Nguyễn Thị Minh, trú xã Đan Điền cho hay: “Nhà tôi ngập hơn một mét, được lực lượng chức năng đưa đến trung tâm tránh lũ. Các bác sĩ chăm sóc, động viên nên tôi thấy rất yên tâm.”

Tại Trung tâm Y tế Phong Điền, với hơn 90 bệnh nhân nội trú, nhiều người sống ở các xã vùng thấp như Phong Dinh, Phong Thái, Phong Quảng… nên công tác đảm bảo an toàn, lương thực và thuốc men được đặt lên hàng đầu. Trung tâm đã chỉ đạo căn tin chuẩn bị sẵn các suất ăn, nước nóng, mì tôm, nhu yếu phẩm; đồng thời kiểm tra hệ thống điện, nước và bố trí khu vực khô ráo để di chuyển bệnh nhân khi cần.

BSCKII Hoàng Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Hiện còn hai trạm y tế là Phong Dinh cơ sở 2 và Phong Phú cơ sở chính vẫn đang ngập, nhưng công tác KCB vẫn được duy trì, cán bộ y tế trực tăng cường 24/24 giờ để hỗ trợ người dân.”

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, tính đến 8 giờ sáng 28/10, toàn thành phố có 22 trạm y tế bị ngập nước, trong đó một số trạm ngập sâu từ 60 cm đến 1 mét như Trạm Y tế Thủy Thanh cơ sở 2 và Phú Hồ cơ sở 2. Ngoài ra, 11 trạm khác bị ngập sân nhưng chưa ảnh hưởng đến khu vực làm việc. Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế bố trí lực lượng hỗ trợ, di chuyển hồ sơ, thiết bị lên cao, đảm bảo an toàn cho cán bộ và người bệnh.

Khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong sáng 28/10 tại Trung tâm Y tế Quảng Điền

Được biết, trong 7 ngày qua, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 11.200 bệnh nhân điều trị nội trú, 159 ca tai nạn, trong đó 30 ca cấp cứu trong 24 giờ gần nhất. Các bà mẹ mang thai từ 36 tuần trở lên đã được chính quyền và ngành y tế vận động đến nơi an toàn để theo dõi, sinh nở trong điều kiện tốt nhất. Đối với các cơ sở trợ giúp xã hội, 20/20 đơn vị đã chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm cho hơn 1.300 đối tượng. Bốn cơ sở bị ngập đã được di dời lên tầng 2, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, toàn ngành y tế TP. Huế đang tập trung cao độ trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và duy trì tốt hoạt động KCB trên địa bàn.