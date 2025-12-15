Chuyển đổi số trong bảo hiểm xã hội: Người dân chủ động bảo vệ quyền lợi

Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID. Ảnh: Thanh Hương

Tiện ích

Chị Trần Thị Minh, lao động làm việc tại Công ty Chế biến gỗ cho hay: Tôi thường xuyên tra cứu trên VssID và đã phát hiện doanh nghiệp chậm đóng BHXH nên phản ánh trực tiếp đến cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý. Nếu không kịp thời theo dõi, tôi sợ khi đau ốm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh.

Để tạo thuận lợi cho người dân, BHXH TP. Huế đã xác thực thông tin của 99,83% người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần đảm bảo dữ liệu định danh thống nhất, chính xác và an toàn. Nhờ hệ thống liên thông dữ liệu, BHXH có thể theo dõi sát sao quá trình đóng - hưởng của từng đơn vị, từng người lao động. Những rủi ro như nợ đọng, trốn đóng, đóng thấp hơn mức quy định hoặc bỏ sót đối tượng tham gia..., được nhận diện sớm. Từ đó, việc đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và xử lý được triển khai kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động cũng như bảo đảm an toàn, bền vững Quỹ BHXH, BHYT.

“Chuyển đổi số giúp người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, phục vụ nhanh hơn. Các quy trình từ tiếp nhận, giải quyết chế độ đến chi trả đều từng bước được số hóa. Người dân có thể nộp hồ sơ, theo dõi kết quả và nhận tiền qua tài khoản mà không cần đến trực tiếp cơ quan BHXH”, ông Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc BHXH TP. Huế chia sẻ.

Hiện đa số các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tại TP. Huế đã triển khai tra cứu thông tin thẻ BHYT qua căn cước công dân gắn chíp. Hơn 2,4 triệu lượt tra cứu đã được thực hiện góp phần giảm thủ tục, rút ngắn thời gian và tăng tính minh bạch trong phục vụ người bệnh.

Ứng dụng công nghệ cũng tạo thay đổi rõ rệt trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Hồ sơ, chứng từ được số hóa và truyền trực tiếp từ cơ sở khám, chữa bệnh về cơ quan BHXH, giúp quá trình kiểm tra, thanh toán diễn ra nhanh hơn. Khi đến bệnh viện, người bệnh chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip hoặc mở ứng dụng VssID trên điện thoại là nhân viên y tế có thể kiểm tra ngay thông tin tham gia BHYT và xác nhận quyền lợi của người bệnh. Nhờ vậy, thời gian chờ đợi được rút ngắn, nhiều thủ tục giấy tờ được giảm bớt, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn.

Đa dạng hình thức truyền thông

Trong khi công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận, thì công tác truyền thông, tư vấn trực tiếp vẫn giữ vai trò then chốt, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa hoặc với nhóm dân cư hạn chế kỹ năng số. BHXH triển khai mô hình “tư vấn lưu động” đến tận thôn bản, khu dân cư để hướng dẫn cài đặt VssID, đăng ký BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ ngay tại chỗ. Cách tiếp cận này phù hợp với người lớn tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh.

Các hình thức truyền thông cũng được đa dạng hóa, gần gũi như video ngắn giải thích quyền lợi, tin nhắn nhắc thời hạn gia hạn thẻ BHYT hoặc đóng tiếp BHXH tự nguyện. Nhiều địa phương duy trì các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng để cập nhật thông tin, hướng dẫn thao tác dịch vụ công và chia sẻ câu chuyện thực tế về quyền lợi được thụ hưởng. Nhờ cách tiếp cận linh hoạt, thông tin chính sách đến với người dân nhanh hơn và dễ hiểu hơn.

Song song với kết quả đạt được, chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT cũng đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quan tâm như bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy đơn vị sử dụng lao động thực hiện đúng quy trình giao dịch điện tử. Những nhiệm vụ này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và giám sát.

Điều quan trọng nhất với ngành BHXH lúc này không phải là hệ thống phần mềm hiện đại, mà là người dân cảm thấy được phục vụ tốt hơn. Đây cũng là thước đo của quá trình đổi mới trong ngành BHXH.