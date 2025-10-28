Hơn 14.500 lượt cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân vượt lũ

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Theo Công an TP. Huế, toàn lực lượng tổ chức ứng trực 100% quân số ứng phó ngập lụt. Qua đó, huy động tổng cộng khoảng 6.350 lượt cán bộ, chiến sĩ và 8.240 lượt thành viên thuộc lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân, giúp di dời người và tài sản…, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Thống kê sơ bộ, đến chiều ngày 28/10, lực lượng Công an TP. Huế đã chủ động tham mưu chính quyền thực hiện phương án di dời, sơ tán 1.759 hộ/4.557 khẩu tại khu vực xung yếu, ngập sâu đến các điểm an toàn, có phương án bảo vệ tài sản cho người dân... Đồng thời, tổ chức cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống đóng chai và các nhu yếu phẩm cho người dân, không để người dân đói rét, nhất là ở các điểm trường, cơ sở y tế và các hộ dân ở nơi thấp trũng làm điểm tránh trú an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng công an các phường, xã tổ chức nhân lực, phương tiện đường thủy về vùng ngập lụt để tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ di dời 1.214 người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người đau ốm đến nơi an toàn hoặc đến điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, các lực lượng còn tiếp nhận thông tin, tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ cứu nạn thành công 253 trường hợp ở vùng ngập sâu gọi điện thoại đề nghị lực lượng công an cứu nạn. Nổi bật, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận kịp thời, cứu nạn 2 trường hợp bị lật ghe, nước cuốn trôi và mắc kẹt tại khu vực cổng làng Đức Bưu, phường Hương An; Công an phường Thanh Thủy kịp thời cứu nạn 4 người dân bị lật đò, hỗ trợ đưa về nhà an toàn; Công an phường Thủy Xuân và Phú Xuân tiếp nhận, xác minh, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân bị mất tích tại địa bàn.