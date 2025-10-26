Phó Bí thư Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà người dân vùng lũ

Phó Bí thư Thành uỷ Phạm Đức Tiến thăm và tặng quà hộ người già neo đơn

Tại khu vực bị ngập do mưa lớn kéo dài, Phó Bí thư Thành ủy đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao 24 suất quà hỗ trợ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng lũ lụt, nhằm chia sẻ khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành uỷ Phạm Đức Tiến biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương và trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền phường Phú Bài trong công tác ứng phó với mưa lũ. Đồng thời nhấn mạnh, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hộ khó khăn, người già và trẻ nhỏ; rà soát hệ thống tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn các khu vực xung yếu, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản.