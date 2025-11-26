  • Huế ngày nay Online
Mưa làm đất đá tràn lấp tuyến đường dẫn vào khu du lịch Laguna

HNN.VN - Chiều 3/12, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, mưa lớn trong thời gian ngắn kéo theo một lượng đất đá tràn xuống đường dân sinh ven sông Bù Lu đoạn gần vị trí tuyến dẫn vào khu du lịch Laguna.

Điều tiết hồ chứa nước thủy điện Hương Điền để ứng phó với mưa lớn​Điều tiết nước hồ chứa Tả Trạch ứng phó với mưa lớn Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền

 Mưa lớn cuốn theo một lượng đất đá tràn xuống đường. Ảnh: UBND xã Chân Mây - Lăng Cô

Theo đại diện UBND xã, vị trí này trước đó từng xảy ra sạt lở hình thành khe, khi lượng mưa đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã cuốn theo đất đá tràn xuống đường, có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quản lý. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố và các đơn vị liên quan đã bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo và barie cảnh giới, đồng thời thông báo cấm lưu thông trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

MINH TÂM
Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc

Ngày 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp với lực lượng dân quân địa phương tiến hành huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sạt lở bờ kè tại thôn Xuân Mỹ và thôn Xuân Lộc thuộc xã Hưng Lộc.

Huy động lực lượng Quân đội khắc phục sạt lở tại xã Hưng Lộc
Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở

Sáng 17/11, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc để thông tuyến nhiều điểm sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.

Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở

