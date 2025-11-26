Mưa làm đất đá tràn lấp tuyến đường dẫn vào khu du lịch Laguna

Mưa lớn cuốn theo một lượng đất đá tràn xuống đường. Ảnh: UBND xã Chân Mây - Lăng Cô

Theo đại diện UBND xã, vị trí này trước đó từng xảy ra sạt lở hình thành khe, khi lượng mưa đặc biệt lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã cuốn theo đất đá tràn xuống đường, có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quản lý. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố và các đơn vị liên quan đã bố trí lực lượng ứng trực, điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo và barie cảnh giới, đồng thời thông báo cấm lưu thông trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xử lý, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.