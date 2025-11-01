Khánh Hòa hỗ trợ 2 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Lãnh đạo thành phố tiếp nhận 2 tỷ đồng từ lãnh đạo tỉnh khánh Hòa ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP. Huế

Tại buổi tiếp, chia sẻ sâu sắc đến những khó khăn với người dân TP. Huế bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối tháng 10/2025 gây ra, ông Nghiêm Xuân Thành cùng các thành viên đoàn công tác đã trao số tiền 2 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ, động viên Nhân dân TP. Huế khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với các tỉnh, thành bị thiên tai, trong đó có TP. Huế. Mong nhân dân TP. Huế sớm vượt qua khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, xây dựng Huế thành đô thị di sản, văn hóa, xanh và thông minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành Phố Nguyễn Thị Ái Vân trao chứng nhận Quỹ tấm lòng vàng đến lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ những ngày cuối tháng 10/2025 gây ra trên địa bàn thành phố. Khẳng định với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì phương châm “4 tại chỗ” và sự linh hoạt, thông suốt của các cấp, các ngành đã làm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hiện nay, lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đã tổ chức thành lập các đoàn về thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bàn các giải pháp hỗ trợ bước đầu thiết thực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Trung cảm ơn món quà sẻ chia trong giai đoạn khó khăn của địa phương từ Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, qua đó góp phần giúp đỡ người dân TP. Huế sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời giám sát, vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống.