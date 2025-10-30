Công ty CP Vận tải Hùng Đạt trao 400 suất quà hỗ trợ bà con vùng lũ

Đại diện Công ty CP Vận tải Hùng Đạt (thứ hai, trái sang) trao 100 suất quà cho Công an phường Hương Trà chuyển đến tay bà con vùng lũ trong sáng 31/10

Trong hai ngày 30 và 31/10, Ban Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên công ty đã tổ chức bếp ăn thiện nguyện chế biến thức ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và trao 400 suất quà, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ vừa qua. Cụ thể, sáng 31/10, đoàn đã trao 100 suất quà - mỗi suất gồm thức ăn, nhu yếu phẩm thiết yếu và 300 ngàn đồng tiền mặt cho Công an phường Hương Trà để chuyển đến các hộ dân bị ngập lụt. Chiều cùng ngày, công ty tiếp tục trao thêm 200 suất quà cho Công an phường Phú Xuân và Hương An nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trước đó, chiều 30/10, đại diện công ty cũng đã chuyển 100 suất quà cho Công an phường Kim Trà để các đơn vị trao tận tay bà con bị ngập lụt trên địa bàn phường Kim Trà - nơi chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ kéo dài. Đây là những phần quà ý nghĩa do tập thể cán bộ, nhân viên Công ty CP Vận tải Hùng Đạt tự tay chế biến từ bếp ăn từ thiện ngay tại công ty để kịp thời vận chuyển và trao tận tay người dân vùng ngập lụt.