Đoàn viên, thanh niên tham gia làm sạch phố phường

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ tại Trường THCS Chu Văn An

Tại Trường THCS Chu Văn An (phường Thuận Hóa), ngay từ sáng sớm, hơn 70 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã có mặt tại đây để cùng thầy cô giáo và lực lượng bộ đội dọn dẹp vệ sinh. Bóng áo xanh tình nguyện còn xuất hiện tại nhiều trường học khác trên địa bàn như: Tiểu học Ngô Kha; Mầm mon Thuận Hòa; Tiểu học Thuận Lộc; THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm... và các tuyến phố trung tâm.

Thông tin từ Thành đoàn, từ những ngày đầu khi mưa lớn khiến lũ dâng cao, bám sát sự chỉ đạo của thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn đã có văn bản chỉ đạo Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc củng cố các đội Thanh niên tình nguyện, phối hợp cùng các lực lượng chức năng và người dân tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn các cấp có kế hoạch cụ thể hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, giúp các em học sinh đến trường đảm bảo an toàn, khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường.

Các bạn trẻ dọn dẹp và thu gom rác thải tại đường Võ Thị Sáu (phường Thuận Hóa)

Trước đó, trong chiều 30/10, ngay sau khi nước rút, Thành đoàn đã nhanh chóng phối hợp cùng các cơ quan chức năng huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên, các đội hình tình nguyện cùng lực lượng quân sự, công an ra quân dọn bùn đất tại các tuyến đường bị ngập nặng; hỗ trợ vệ sinh các trường mầm non, tiểu học… bị ảnh hưởng bởi mưa lụt.

Anh Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế cho biết, những ngày tới, tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, đội nhóm tình nguyện triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khác như dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà cho hộ gia đình bị thiệt hại nặng…