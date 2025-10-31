  • Huế ngày nay Online
EVN hỗ trợ 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Chiều 31/10, thừa ủy quyền Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế (PC Huế) đã trao 1 tỷ đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Huế nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế (thứ hai, từ phải sang) trao 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế  

Bà Phạm Thị Ái Nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã tiếp nhận khoản hỗ trợ này.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Phạm Thị Ái Nhi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và PC Huế đối với người dân thành phố; đồng thời cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ này sẽ được chuyển đến những hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và sinh kế sau mưa lũ, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại diện EVN, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, EVN mong muốn được đồng hành cùng chính quyền và người dân Huế trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng với nguồn hỗ trợ này, toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành điện đang nỗ lực ngày đêm để kiểm tra, khôi phục lưới điện, đảm bảo cấp điện trở lại nhanh nhất, an toàn nhất cho người dân.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 25 đến 30/10, TP. Huế chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều khu vực ngập sâu, hàng trăm trạm biến áp và hàng nghìn hộ dân phải tạm ngừng cấp điện để đảm bảo an toàn. Ngay khi nước rút, PC Huế đã huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xử lý sự cố, khắc phục hư hỏng, sớm đưa hệ thống điện trở lại hoạt động bình thường.

Khoản hỗ trợ 1 tỷ đồng thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của EVN đối với cộng đồng, qua đó lan tỏa nghĩa cử nhân ái, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự đồng hành của ngành điện trong những thời điểm khó khăn, thử thách.

Tin, ảnh: Song Minh
