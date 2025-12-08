Hỗ trợ tàu cá giải bản & kiện toàn đội dân phòng

Lực lượng chức năng phối hợp tuyền truyền, ngăn chặn, chống khai thác IUU. Ảnh: BP

Đây là những chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống của hàng trăm hộ ngư dân cũng như công tác đảm bảo an ninh, an toàn trật tự ở cơ sở.

Hỗ trợ hơn 100 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Trên địa bàn TP. Huế hiện có 103 tàu cá không đủ điều kiện tham gia đánh bắt theo quy định, gồm 59 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép) và 44 tàu cá không đủ điều kiện đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác. Những phương tiện này hoạt động tự phát, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, gây khó khăn cho quá trình triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) của thành phố. Dù vậy, đây lại là phương tiện mưu sinh chính của hơn 290 ngư dân, nên việc giải bản cần có lộ trình và chính sách hỗ trợ phù hợp để bảo đảm sinh kế cho người dân.

Theo tờ trình của UBND thành phố, chủ tàu cá giải bản sẽ được hỗ trợ: 19,07 triệu đồng/tấn thân vỏ tàu, tối đa 60 triệu đồng/tàu; máy chính có đăng kiểm được hỗ trợ 845 nghìn đồng/CV, tối đa 60 triệu đồng/tàu; máy không đăng kiểm hỗ trợ 591,5 nghìn đồng/CV, tối đa 40 triệu đồng/tàu. Ngoài ra, mỗi thành viên hộ chủ tàu không còn trong độ tuổi lao động được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người để ổn định đời sống; chi phí phá dỡ tàu được hỗ trợ 10 triệu đồng/tàu...

Tổng ngân sách dự kiến cần bố trí khoảng 16 tỷ đồng, gồm 3,9 tỷ đồng hỗ trợ thân vỏ tàu; 4,4 tỷ đồng hỗ trợ máy; 0,9 tỷ đồng hỗ trợ đời sống; 6,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghề cho thuyền viên. Mỗi năm, khoảng 20 - 30 tàu cá và 50 - 70 thuyền viên sẽ được hỗ trợ, với tổng kinh phí khoảng 3,2 tỷ đồng/năm.

Thẩm định tờ trình này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố nhận định, việc ban hành chính sách này là cần thiết, phù hợp quy định pháp luật và thực tế địa phương. Các chính sách sẽ giúp chủ tàu mạnh dạn giải bản phương tiện không còn phù hợp, đồng thời chuyển đổi nghề bền vững, đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân. Mức kinh phí dự kiến được đánh giá là hợp lý và khả thi trong điều kiện ngân sách thành phố.

Nhiều ngư dân cho biết, tàu cá cũ, tàu “3 không” đã xuống cấp từ lâu, nhưng họ không có vốn sửa chữa hay nâng cấp. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được xem như “phao cứu sinh” giúp bà con có cơ hội thay đổi sinh kế.

Ngư dân Nguyễn Văn Chiến (phường Thuận An) chia sẻ: “Tàu xuống cấp mà không có vốn sửa, đi biển cũng nguy hiểm. Có hỗ trợ giải bản, bà con đỡ lo hơn. Nhà nước hỗ trợ một phần thì mình mới dám tính chuyện chuyển nghề. Mong chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm phải đi kèm thực chất để bà con yên tâm làm lại từ đầu”.

Không ít ngư dân cũng bày tỏ lo lắng về quá trình chuyển đổi nghề. Gắn bó với biển cả mấy chục năm, họ mong các lớp đào tạo nghề phải phù hợp, dễ áp dụng và địa phương cần có phương án tạo công ăn việc làm cụ thể để giúp lao động lớn tuổi không bị bỏ lại phía sau.

Việc HĐND thành phố thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá được đánh giá là phù hợp chỉ đạo của Chính phủ, hướng đến phát triển nghề cá bền vững, giảm tác động đến môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Mỗi đội dân phòng không quá 5 thành viên

Song song với chính sách hỗ trợ ngư dân, HĐND thành phố cũng xem xét nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội DP. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP. Huế hiện có 40 xã, phường. Mô hình lực lượng DP cũ không còn phù hợp với Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nên cần điều chỉnh tổ chức và số lượng thành viên.

Theo tờ trình, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 đội DP. Cụ thể: thôn/TDP loại 1 bố trí không quá 5 thành viên (1 tổ trưởng, 1 tổ phó, 3 đội viên); loại 2 không quá 4 thành viên; loại 3 gồm 3 thành viên.

Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá hồ sơ xây dựng nghị quyết đầy đủ, đúng quy trình; nội dung phù hợp chủ trương của Đảng và pháp luật hiện hành. Ban đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo trang thiết bị, điều kiện hoạt động cho lực lượng DP; đồng thời tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ để đội ngũ này phát huy hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho rằng, cần quy định rõ nhiệm vụ kiêm nhiệm của thành viên đội DP trên cơ sở lực lượng bảo vệ an ninh trật tự hiện có của từng thôn, TDP. Việc bố trí hợp lý sẽ giúp lực lượng DP nắm sát địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.