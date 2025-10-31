Quân đội sát cánh cùng dân

Lực lượng quân đội giúp dọn dẹp vệ sinh trường học sau mưa lũ

Sáng nay (31/10), khi nước lũ vừa rút, Sư đoàn 968 đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, vật chất hậu cần cơ động khẩn trương đến địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng tại chỗ tổ chức dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Ngay trong buổi sáng, lực lượng vũ trang thành phố Huế đã đồng loạt ra quân trên nhiều địa bàn trọng điểm. Tại các tuyến đường trung tâm, các khu dân cư..., lực lượng bộ đội phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức thu dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, vận chuyển vật cản, cây gãy đổ ra khỏi lòng đường. Nhiều tổ công tác được bố trí theo khu vực, làm việc liên tục, bảo đảm dọn sạch đến đâu, gọn đến đó.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ quân đội luôn xông pha giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Sáng sớm 31/10, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 1 - Hương Trà, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã được huy động về khắp các địa bàn 20 phường, xã để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 1- Hương Trà chia sẻ: “Anh em đơn vị vừa tìm được thi thể nạn nhân lũ cuốn mất tích tối qua, lúc 22 giờ 45 phút. Em Trần Hoàng V. M., SN 2007, bị lũ cuốn trôi chiều 29/10, tại ven QL1A thuộc địa phận phường Hương Trà. Do địa bàn thấp trũng, gần sông Bồ nước chảy xiết nên hàng chục cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các lực lượng phối hợp cùng nhiều loại phương tiện phải mất gần 3 ngày đêm mới tìm thấy nạn nhân”.

Bên cạnh việc tập trung tìm kiếm người mất tích, những ngày qua, Ban CHPTKV 1 - Hương Trà đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện về địa bàn 17 phường, 3 xã thuộc phạm vi đơn vị đảm nhiệm vừa trực tiếp giúp dân vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và chỉ đạo Ban CHQS các xã phường giúp dân phòng chống lũ lụt. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức cho chị em cơ quan đóng gói hàng trăm suất quà để tiếp tục đưa về các địa bàn đang bị chia cắt khẩn trương cứu trợ bà con.

Cùng thời điểm, Sư đoàn 968 cơ động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện về hỗ trợ TP. Huế ở các xã Phong Điền, Phong Thái. Ngay sau khi đến nơi, lực lượng của Sư đoàn được phân chia về các khu dân cư, chợ và trường học, tập trung hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp dọn dẹp vệ sinh môi trường chợ Đông Ba

Tại chợ Đông Ba, khu vực chịu ảnh hưởng nặng do ngập úng kéo dài, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 phối hợp với Ban Quản lý chợ, các lực lượng chức năng tổ chức dọn bùn đất, rác thải, vệ sinh toàn bộ khuôn viên. Các tuyến lối đi, quầy sạp được làm sạch, bảo đảm chợ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Ở nhiều điểm trường khác, lực lượng Bộ CHQS thành phố Huế cùng dân quân các phường tổ chức dọn bùn, lau bàn ghế, kê lại trang thiết bị, phơi sấy đồ dùng học sinh, xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng học. Mục tiêu là hoàn thành công tác vệ sinh để học sinh có thể trở lại học tập sớm nhất.

Tại các phường ven sông, nơi nước rút chậm, bùn dày đặc, bộ đội cùng dân quân tổ chức làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, thu gom rác, khơi thông hệ thống thoát nước. Nhiều phương tiện cơ giới, xe tải, máy bơm được huy động phục vụ vận chuyển bùn, rác và nước thải. Các lực lượng làm việc theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó”, ưu tiên khu vực trung tâm, trường học, bệnh viện, chợ và các công trình công cộng.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài thăm, động viên, tặng quà Lực lượng dân quân làm nhiệm vụ giúp dân

Trong những ngày qua, lực lượng quân đội đã huy động hơn 10.000 lượt cán bộ chiến sĩ cùng trên 500 lượt phương tiện về các địa phương hỗ trợ người dân phòng chống và khắc phục hậu quả của mưa lũ. Với tinh thần: “Tất cả vì đồng bào ruột thịt. Giúp dân, cứu dân là mệnh lệnh không lời!”