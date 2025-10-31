Carlsberg Vietnam hỗ trợ Nhân dân Huế 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Thành phố Huế tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ của Công ty Carlsberg Vietnam. Ảnh: Đình Hoàng

Đại diện Carlsberg Vietnam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân Huế phải gánh chịu, đồng thời khẳng định với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất cho người dân vùng lũ.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 là một trong những trận lũ lịch sử, gây ngập sâu và thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, nhờ vận hành linh hoạt hệ thống hồ chứa, ứng dụng công nghệ dự báo, chỉ đạo kịp thời và thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, thành phố đã chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Ông Phan Thiên Định trân trọng cảm ơn Carlsberg Vietnam đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, không chỉ trong đầu tư, sản xuất mà còn trong các hoạt động an sinh xã hội. Thành phố cam kết sử dụng nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định trao Bằng khen của UBND thành phố cho Carlsberg Vietnam

Sau buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định đã trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho Công ty Carlsberg Vietnam nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực và nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp trong việc chung tay đồng hành, hỗ trợ chính quyền và người dân thành phố khắc phục hậu quả mưa lũ.