Doanh nghiệp chung tay hỗ trợ người lao động ảnh hưởng mưa lũ

Lao động sản xuất tại Công ty SCavi Huế

Tại Tập đoàn B’Lao - Scavi, Ban Điều hành đã gửi thư động viên đến toàn thể thành viên các nhà máy Scavi Huế, Scavi Quảng Điền và B’Lao Sport, bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, khó khăn do thiên tai gây ra. Thống kê sơ bộ cho thấy gần 5.700 gia đình công nhân có nhà bị ngập từ 0,5m trở lên, trong đó có hơn 1.600 nhà ngập sâu trên 1,5m.

Với tinh thần “trách nhiệm và sẻ chia”, Tập đoàn quyết định tạm ứng 70% tiền lương cơ bản tháng 10, chi trả ngay trong ngày 31/10; đồng thời phối hợp Công đoàn hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi trường hợp công nhân có nhà bị ngập từ 0,5m trở lên, chuyển trực tiếp vào tài khoản NLĐ. Ngoài ra, DN cũng khảo sát để có thêm chính sách hỗ trợ đặc biệt cho các trường hợp thiệt hại nặng và nghiên cứu giải pháp lâu dài về an cư, bảo hiểm tài sản, làm việc an toàn trong điều kiện thiên tai.

Cùng tinh thần tương thân tương ái, Công ty CP Dệt may Huế (HUEGATEX) cũng quyết định hỗ trợ 1.000.000 đồng/người đối với NLĐ ký hợp đồng trước tháng 9/2025 và 300.000 đồng/người với NLĐ ký trong tháng 10/2025; thời gian chi trả trong ngày 31/10/2025.

Những chính sách hỗ trợ khẩn trương, thiết thực từ các DN không chỉ giúp NLĐ khắc phục khó khăn trước mắt mà còn thể hiện rõ trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết - nhân văn của cộng đồng DN Huế trước thiên tai, góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa thông điệp “không ai bị bỏ lại phía sau”.