Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp

Khách mời chia sẻ cùng doanh nghiệp Huế

Hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các DN, hợp tác xã... đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hội thảo giúp DN có cái nhìn đúng và biết cách tạo dựng hình ảnh, sản phẩm chuyên nghiệp, dễ nhận diện, có giá trị lâu dài. Qua đó đưa sản phẩm, hàng hóa vào hoạt động du lịch để tăng giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thông qua hoạt động, các đơn vị sản xuất đặc sản, làng nghề, DN OCOP được kết nối, giao lưu với cộng đồng, du khách, cơ sở lưu trú và các kênh truyền thông. Từ đó, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết giữa các đơn vị, thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạt động du lịch và tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại hội thảo, các khách mời đã chia sẻ về nghiệp vụ xúc tiến thương mại. Nội dung tập trung vào cách thức vận dụng các công cụ xúc tiến thương mại (giới thiệu, quảng bá, kết nối, tiêu thụ sản phẩm…), kết hợp với việc tạo ra trải nghiệm thực tế cho du khách để nâng cao giá trị sản phẩm/dịch vụ và thúc đẩy thương mại, du lịch cùng phát triển. Xây dựng thương hiệu số cho đặc sản Huế thông qua việc xây dựng câu chuyện thương hiệu sản phẩm truyền thống đến thương hiệu hiện đại. Các kỹ năng kể chuyện gắn với văn hóa, trải nghiệm; kinh nghiệm thực tiễn xây dựng các kênh bán hàng số thành công với đặc sản Huế cũng được thảo luận tại hội thảo.

Doanh nghiệp trao đổi kết nối thông tin thị trường

Trong khuôn khổ hội thảo, Trung tâm cũng tổ chức các hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm sản phẩm đặc sản, làng nghề truyền thống; giao lưu DN, nghệ nhân, KOL, truyền thông.

Ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố cho hay, DN, nhất là các DN nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động xúc tiến thương mại. Vì thế, hoạt động lần này là cơ hội để DN có thêm kỹ năng xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng câu chuyện sản phẩm, tăng khả năng nhận diện thương hiệu; kết nối sản phẩm đặc sản Huế với các mô hình du lịch trải nghiệm, tạo giá trị gia tăng bền vững. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các DN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và giải pháp tiếp cận thị trường mới.

Những hình ảnh kết nối, trưng bày và quảng diễn sản phẩm của DN Huế tại chương trình:

Doanh nghiệp chia sẻ về khó khăn trong hoạt động xúc tiến thương mại

Hướng dẫn khách tham quan làm sản phẩm phấn nụ

Gian hàng trải nghiệm bánh Huế thu hút nhiều khách tham quan

Du khách trải nghiệm làm hoa sen

Thợ thủ công trình diễn cách làm gốm Phước Tích

Hướng dẫn khách tham quan chế tác sản phẩm thủ công

Trải nghiệm chằm nón cỏ bàng