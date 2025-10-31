Tập đoàn Kim Oanh hỗ trợ 10 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Đại diện Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi sự Từ Tâm trao số tiền 10 tỷ đồng cho lãnh đạo thành phố

Quỹ Khởi sự Từ Tâm đã trao tặng 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Khoản hỗ trợ được Quỹ triển khai theo nhiều hướng linh hoạt và thiết thực, tập trung vào những nhu cầu cấp bách nhất của người dân sau lũ: từ lương thực, tiền mặt, đến phục hồi hạ tầng và trường học.

Trong đó, 200 tấn gạo trị giá 3 tỷ đồng sẽ được phân bổ đến 10.000 hộ dân tại 32 xã, phường trên địa bàn TP. Huế, như món quà “ấm lòng giữa mùa ngập lụt”, giúp bà con có thêm nguồn lương thực trong những ngày khó khăn. Cùng với đó, 5.000 hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề cũng sẽ được hỗ trợ tiền mặt từ 500.000 - 700.000 đồng/hộ.

Đồng thời, dành 2 tỷ đồng để xây dựng mới hai phòng học tại Trường Mầm non số 2 Phú Mậu, công trình đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập sau nhiều đợt thiên tai, nhằm mang đến cho trẻ em nơi đây một mái trường an toàn, khang trang hơn.

Quỹ cũng phối hợp với UBND TP. Huế hỗ trợ 1 tỷ đồng để khắc phục hạ tầng và các công trình công cộng; trích 200 triệu đồng hỗ trợ cho các đội, nhóm sửa xe tình nguyện, giúp người dân sửa chữa phương tiện hư hỏng do ngập lụt.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, đoàn công tác của Quỹ đã trao 500 phần quà trị giá 500 triệu đồng đến các bệnh nhi và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số đó cũng bị thiệt hại về nhà cửa sau đợt mưa lũ vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao Bằng khen của UBND thành phố cho đại diện tập đoàn Kim Oanh vì những đóng góp to lớp trong công tác thiện nguyện

Trước đó, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm cũng đã hỗ trợ gần 10 tỷ đồng cứu trợ đồng bào tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi), tiếp nối hành trình “Phụng sự từ trái tim - Lan tỏa bằng hành động”.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đã thông tin về tình hình thiệt hại do do mưa lũ những ngày cuối tháng 10/2025 gây ra trên địa bàn thành phố. Với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì phương châm “4 tại chỗ” và sự linh hoạt của các cấp, các ngành đã làm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hiện nay, lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đã tổ chức thành lập các đoàn về thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bàn các giải pháp hỗ trợ bước đầu thiết thực, hiệu quả.

Ông Phan Thiên Định cảm ơn món quà sẻ chia trong giai đoạn khó khăn của địa phương từ Quỹ Khởi sự Từ Tâm, Tập đoàn Kim Oanh góp phần giúp đỡ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời giám sát, vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống.