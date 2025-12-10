Các hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức tại Sống Centre

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng khiển khai chương trình nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại với chuyên đề: “Phát huy giá trị đặc sản Huế thông qua du lịch trải nghiệm” tập trung vào 3 nội dung: Kỹ năng xúc tiến thương mại gắn với du lịch trải nghiệm; xây dựng thương hiệu số cho đặc sản Huế; hướng đi và chiến lược xuất khẩu sản phẩm đặc sản.

Hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Qua đó, DN sẽ biết cách tạo dựng hình ảnh, sản phẩm chuyên nghiệp, dễ nhận diện, có giá trị lâu dài nhằm đưa sản phẩm, hàng hóa vào hoạt động du lịch để tăng giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhiều sản phẩm đặc sản Huế sẽ được trưng bày, giới thiệu đến khách hàng

Trong khuôn khổ hoạt động, Trung tâm cũng tổ chức kết nối, giao lưu giữa các đơn vị sản xuất đặc sản, làng nghề, DN OCOP với cộng đồng, du khách, cơ sở lưu trú và các kênh truyền thông, góp phần thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, đặc sản, đặc trưng của địa phương. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết giữa các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, OCOP, truyền thông, nghệ nhân và cộng đồng nhằm xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Huế gắn với hình thành hệ sinh thái văn hóa, du lịch bền vững. Thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạt động du lịch và tiêu thụ sản phẩm đặc sản địa phương, từ đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngoài ra, DN, khách tham quan có thể tham gia trải nghiệm nghề truyền thống và mua sắm đặc sản Huế, tự tay trải nghiệm các nghề thủ công Huế; gặp gỡ nghệ nhân làng nghề; khám phá đặc sản Huế chuẩn vị…