Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

HNN.VN - Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; các UVTV Thành ủy: Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc xác định đúng, trúng cơ cấu, số lượng phân bổ theo từng thành phần tại hội nghị lần này là nền tảng giúp cho việc rà soát, lựa chọn được người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Thành ủy (TVTU).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thảo luận thống nhất 2 nội dung: “Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI” và “Thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

 Các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử

Tại hội nghị, thường trực HĐND thành phố trình bày dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Cụ thể: Tổng số ĐBQH đơn vị thành phố Huế được bầu là 9 người, trong đó có 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 6 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương.

Đối với đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031, số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 53 người.

Trên cơ sở Thông báo và văn bản phân bổ về cơ cấu, thành phần, số lượng do đại diện Ban TVTU và HĐND trình bày tại Hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị phát huy dân chủ, khách quan, thẳn thắn, xây dựng trách nhiệm cao tham gia đóng góp ý kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 21/5/2025, Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết chính thức công bố Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày Chủ nhật (15/3/2026).

THÁI BÌNH
