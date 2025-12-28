  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 31/12/2025 12:10

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân tại phường Thuận An

HNN.VN - Sáng 31/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã có buổi tiếp công dân định kỳ tại phường Thuận An. Cùng dự có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi ý kiến với người dân 

Tại buổi tiếp dân, công dân phường Thuận An đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và đời sống; tập trung vào các vấn đề về tiền sử dụng đất, thuế đất tại khu tái định cư B5 và chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ.

Theo phản ánh của người dân ở khu tái định cư B5, mức bồi thường khi giao đất tái định cư còn thấp, trong khi tiền sử dụng đất và các khoản thuế phải nộp tương đối cao, gây khó khăn cho nhiều hộ dân, nhất là các gia đình có hoàn cảnh kinh tế còn hạn chế. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét cơ chế ghi nợ tiền thuế đất để giảm áp lực tài chính trước mắt.

Một số ngư dân phản ánh việc chi trả chế độ hỗ trợ dầu cho tàu cá công suất lớn khai thác xa bờ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh kế. Đây là chính sách được ngư dân đặc biệt quan tâm, bởi gắn trực tiếp với việc duy trì đội tàu khai thác xa bờ, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra thực tế tại khu tái định cư B5

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân và báo cáo của đại diện chính quyền địa phương về quá trình tiếp nhận, xử lý các nội dung phản ánh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã trực tiếp trao đổi, làm rõ từng vấn đề liên quan.

Đối với kiến nghị liên quan đến tiền sử dụng đất, thuế đất tại khu tái định cư B5, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND phường Thuận An chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, giải quyết theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 10/1/2026. Đồng thời, có văn bản trả lời cụ thể cho người dân trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và báo cáo Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với kiến nghị về việc chi trả hỗ trợ dầu theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg, Bí thư Thành ủy tiếp thu ý kiến, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với UBND thành phố, Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra làm rõ; sau khi có kết quả sẽ thông tin để địa phương trả lời cho người dân theo quy định.

Sau buổi tiếp dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đi kiểm tra thực tế tại khu tái định cư B5, nơi có nhiều hộ dân phản ánh về tiền sử dụng đất và thuế đất. Tại đây, Bí thư Thành ủy yêu cầu việc giải quyết các kiến nghị của người dân phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An

Trước đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thuận An. Bí thư Thành ủy đánh giá cao nỗ lực của địa phương khi tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 100%, trung bình mỗi tháng xử lý khoảng 1.200 hồ sơ, tiếp đón gần 2.000 lượt công dân; các hồ sơ đều được giải quyết đúng tiến độ. Đồng thời, đề nghị phường Thuận An tiếp tục quan tâm, tăng cường lực lượng hỗ trợ người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong các nội dung liên quan đến chuyển đổi số.
ĐỨC QUANG
 Từ khóa:
Bí thư Thành ủyNguyễn Đình Trungtiếp công dânphường Thuận An
Đảng ủy Quân sự thành phố:
Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026

Chiều 5/12, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị nhằm thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026. Tham dự có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn.

Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống

Chiều 28/11, Ban Thường vụ Thành ủy (TVTU) tổ chức hội nghị dưới sự Chủ trì của UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhằm đánh giá tình hình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ tháng cuối năm 2025.

Đẩy mạnh tuyên truyền, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống

