Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi tới Đức Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân, các linh mục, tu sĩ lời chúc sức khỏe, an lành; đồng thời thông qua Tổng Giám mục gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, năm mới bình an tới toàn thể linh mục, tu sĩ nam nữ và đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chia sẻ, năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của Huế với nhiều dấu ấn nổi bật: Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025, là sự kiện hết sức quan trọng, có ý nghĩa lịch sử với đối với Đảng bộ, chính quyền và hơn 1,2 triệu người dân của thành phố; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp đã mở ra thời kỳ mới cho phát triển toàn diện.

Cùng với đó, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 được tổ chức với nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, du lịch và giao lưu quốc tế, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần tăng trưởng du lịch, dịch vụ và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đã góp phần nâng cao vị thế của Huế như một điểm đến văn hóa - du lịch hàng đầu của Việt Nam. Đặc biệt, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động vận hành thông suốt, hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trrung phát biểu tại buổi gặp mặt

Khẳng định Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thể hiện sự chuyển mình tích cực khi lần đầu tiên lọt vào top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của quý vị chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo nói chung, Tổng Giáo phận Huế nói riêng không chỉ trong thực hành đức tin, mà còn trong việc đồng hành cùng chính quyền tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vượt qua thiên tai, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, củng cố niềm tin xã hội và tăng cường khối đoàn kết dân tộc.

Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ và hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân thành phố, trong đó có Đức Tổng Giám mục, quý vị Giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo.

“Thành phố Huế đang chuyển mình mạnh mẽ để xây dựng, kiến tạo thành phố phát triển trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh. Chính vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố, trong đó đồng bào Công giáo phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo đà để thành phố bứt phá, phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc”, ông Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, với tình cảm, trách nhiệm, uy tín và vai trò của mình, Đức Tổng Giám mục, quý vị Giám mục, linh mục, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tích cực ủng hộ, đồng hành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của thành phố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước để đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng Giáng sinh đến Tòa Tổng Giám mục

Nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2025 và đón năm mới 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy niềm vui tới Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Tổng Giáo phận Huế.

Thay mặt các chức sắc và toàn thể đồng bào người Công giáo, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế Đặng Đức Ngân bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, đã quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt trong hoạt động của Giáo hội Công giáo nói chung và Tổng Giáo phận Huế nói riêng.

Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã luôn tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo và chăm lo đời sống Nhân dân cả nước nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục động viên giáo dân tích cực chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng với các tôn giáo khác, các tầng lớp nhân dân chăm lo phát triển đời sống, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.