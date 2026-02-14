Du lịch hoài niệm

Khách chụp những bộ ảnh áo dài với sắc màu hoài niệm

Mộc mạc mà hoài niệm

Gần giữa tháng Chạp, khi sắc xuân len lỏi trên những con đường xứ Huế, nhóm bạn trẻ từ TP. Đà Nẵng ra Huế du lịch để trải nghiệm. Không vội vã, không lên lịch trình dày đặc, họ chọn cách đi chậm, cảm sâu, lắng nghe “nhịp thở” của Cố đô. Nguyễn Thái Minh, một thành viên nhóm chia sẻ: “Ở Huế, dù là phố thị, làng quê, hay quán ăn, cà phê… mỗi nơi đều mang dấu ấn của thời gian. Vì thế, chuyến đi này không chỉ để khám phá điều mới mẻ, mà là để trở về”.

Những quán cơm nhà là nơi gợi cho Thái Minh nhiều cảm xúc nhất. Huế không chỉ riêng một, hai địa chỉ mà có đến hàng chục quán cơm như thế giữa lòng thành phố. Mỗi mẹt cơm 2 người ăn có giá trung bình từ 65.000 - 80.000 đồng, nhưng có đầy đủ các món ăn thân thuộc từ bát canh chua, đĩa cá bống kho khô đến các loại mắm vốn là đặc sản trên mâm cơm của người Huế. Đặc biệt, cách bài trí món ăn trên những mâm cơm, hay mẹt tre, với chén, dĩa hoa văn xưa mộc mạc, ấm áp. “Mình ăn ở quán cơm nhà Chạc (đường Phan Chu Trinh) và thử ở hai quán khác nữa. Những quán cơm bình dân, phong cách "thời ông bà ta" đủ tạo ra sự khác biệt mà cảm xúc”, Minh bộc bạch.

Không riêng Thái Minh, hành trình chạm vào ký ức đang được nhiều du khách lựa chọn khi tìm đến Huế. Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, khi mỗi vòng quay của thời gian sản sinh ra nhiều cái mới, nhiều du khách lại muốn quay ngược thời gian tìm về những không gian xưa cũ để lắng nghe chính mình. Cũng vì thế, hoài niệm không đơn thuần chỉ là cảm xúc riêng lẻ của mỗi cá nhân mà đang trở thành một động lực du lịch, xu hướng lựa chọn của nhiều du khách.

Gần tết Nguyên đán, chợ Đông Ba trở nên nhộn nhịp. Trong những góc nhỏ của khu chợ hơn 125 năm tuổi này, không khó để bắt gặp các nhóm bạn trẻ say sưa chụp ảnh. Có những người vốn là sinh viên Huế, “săn” bộ ảnh trước lúc về quê ăn Tết, nhưng cũng có nhiều du khách tỉnh khác tìm đến đây, với một hành trình đi để trở về.

Nguyễn Thị Thanh Trúc, quê ở Quảng Ngãi kể: “Tại Huế, sau khi chụp ảnh ở chợ Đông Ba, em đã có những trải nghiệm ở phố cổ Gia Hội, ngồi góc phố cà phê lề đường trước cung An Định hay ăn cơm ở tiệm cơm nhà, gợi lên cảm giác thân thuộc. Mặc dù thế hệ 9X đời cuối của tụi em được lớn lên trong điều kiện đủ đầy, nhưng qua lời kể của ông bà, cha mẹ, em vẫn muốn tìm đến nơi có những nét xưa, từ không gian đến những nếp sinh hoạt xưa cũ. Ở đó, em thấy được phần nào bức tranh về những người sinh ra mình”.

Góc chợ Bao Vinh là nơi nhiều du khách tìm về để cảm nhận nét xưa

Từ cảm xúc đến xu hướng thị trường

Theo dõi hành trình của du khách đến Huế, dễ nhận ra một điều thú vị: Nhiều bạn trẻ không chỉ là người trải nghiệm, mà còn là những “đại sứ” quảng bá du lịch. Qua các clip, thông tin, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, họ lan tỏa vẻ đẹp di sản và những góc nhìn hoài niệm rất riêng của Cố đô.

Võ Hùng (đến từ Quảng Trị), người đã có nhiều trải nghiệm và làm các clip “Huế - Đi và thấy” chia sẻ, Huế là Kinh đô xưa, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đến Huế không chỉ để được nhìn lại “cảnh cũ nét xưa”, mà ở vùng đất này, du khách được chạm đến những giá trị của quá khứ, như được đối thoại với thời gian. “Chính điều đó mà những clip về Huế khiến nhiều người yêu thích, xem xong là muốn về Huế ngay”, Võ Hùng khẳng định.

Thực tế, du lịch hoài niệm đang trở thành một xu hướng rõ nét, gắn với không gian văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ. Nếu miền Bắc thu hút du khách bằng phố cổ Hà Nội hay các làng quê Bắc Bộ, miền Nam là những sinh hoạt xưa cũ vùng sông nước, thì miền Trung mà nổi bật là điểm đến Huế và Hội An, tiêu biểu cho hành trình tìm về ký ức. Tại Huế, du khách có thể lang thang trong những góc phố cổ, ghé thăm làng quê, làng nghề truyền thống, thưởng thức bữa cơm mẹt tre chuẩn “cơm mạ nấu”, ngồi quán nước vỉa hè hay nhâm nhi ly cà phê phin trong không gian nhuốm màu thời gian.

Theo đánh giá của nhiều du khách, bên cạnh hệ thống các điểm đến di sản, ngành du lịch, cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn, cà phê ở Huế đã chủ động hướng đến xu hướng du lịch hoài niệm. Trong đó, có việc mở ra các quán cà phê tái hiện phong cách xưa hay những quán cơm kiểu "cơm mẹ nấu" mà du khách rất thích. Những không gian mộc mạc với bàn ghế gỗ cũ, bình hoa xưa, tường vôi đã ngả màu, chiếc radio hay máy cassette cũ với những bản nhạc xưa quen thuộc khiến nhiều người như được trở về những năm tháng xa xưa. “Được ngồi nhâm nhi ly cà phê phin, nghe những bản nhạc xưa, trong một không gian hoài niệm đủ mang đến cảm giác bình yên, thân thuộc hiếm có”, ông Nguyễn Thanh Hải, 61 tuổi, đến từ Hà Nội chia sẻ.

Mới đây, hãng truyền thông CNBC của Mỹ đã chỉ ra năm xu hướng lớn sẽ định hình ngành du lịch thế giới trong năm 2026. Trong đó, du lịch hoài niệm nổi lên như một điểm nhấn đặc biệt, nhất là trong giới trẻ. Điều này cũng là một cơ hội cho du lịch Huế, khi mảnh đất miền Hương Ngự đã và đang hội đủ những điều kiện đáp ứng loại hình du lịch này.

Trong dịp Tết này, các doanh nghiệp lữ hành cũng đã lên kế hoạch xây dựng nhiều tour, tuyến gắn với các trải nghiệm Tết Huế, trải nghiệm các làng nghề truyền thống. Bên cạnh đó, trong những tour, tuyến, nhiều doanh nghiệp dần quan tâm hơn trong xây dựng các trải nghiệm sâu, để kể những câu chuyện của vùng đất bằng chính con người và sinh hoạt đời thường. Đặc biệt, việc kết hợp du lịch hoài niệm với các sản phẩm văn hóa như ẩm thực, âm nhạc, thủ công truyền thống và ký ức của một vùng đất dần tạo sự sống động, tươi mới cho sản phẩm.

Huế có nhiều tiềm năng du lịch, và những tiềm năng đó cần được chuyển hóa thành sản phẩm hấp dẫn hơn. Như cách mà du khách Võ Hùng chia sẻ: “Giữa nhịp sống hiện đại nhiều biến động, Huế âm thầm trở thành điểm đến của những chuyến du lịch hoài niệm - nơi mỗi hành trình là một cuộc trở về. Nếu tìm một lý do để đến Huế, có lẽ rất nhiều bạn trẻ chọn nơi đây để lắng nghe ký ức”.