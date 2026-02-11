Lãnh đạo thành phố chúc Tết các đơn vị và tặng quà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn phường Thuận An

Tham dự buổi trao quà có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố đã trao 100 suất quà Tết đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500 nghìn đồng. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe của các gia đình; đồng thời chia sẻ, động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền thành phố Huế luôn quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở Thuận An

Bí thư Thành ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát, kịp thời hỗ trợ các trường hợp còn khó khăn; phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay chăm lo đời sống Nhân dân. Đồng chí cũng gửi lời chúc các gia đình đón năm mới an khang, hạnh phúc, mạnh khỏe và nhiều niềm vui.

Đại diện các hộ gia đình bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố; xem đây là nguồn động viên thiết thực để tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố. Cùng dự có đồng chí Đặng Ngọc Trân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Bộ CHQS thành phố đạt được trong năm 2025. Nổi bật là công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư đánh giá cao việc triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quân sự địa phương theo chủ trương của Trung ương và Bộ Quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng lộ trình; các mặt công tác đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng khen thưởng. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị Bộ CHQS thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; chủ động phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên hai tuyến biên giới; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bộ CHQS thành phố cần chuẩn bị chu đáo công tác tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và chuẩn bị chu đáo lễ giao, nhận quân năm 2026 bảo đảm trang trọng, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Nhấn mạnh vai trò nòng cốt của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an toàn; bước vào năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới và nhiều thắng lợi mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà Tết cho các đối tượng

Chiều 11/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế tổ chức trao quà Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành. Đến dự, có các đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Tổng Văn Băng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chương trình đã trao tặng 100 suất quà tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho 100 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó, 59 đoàn viên thuộc Công đoàn phường Thuận Hóa và Công đoàn phường An Cựu, mỗi người nhận 1 suất quà, mỗi suất gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng. Đồng thời, 41 đoàn viên, NLĐ đến từ Công đoàn phường Phú Xuân, Công đoàn phường An Cựu và Công đoàn Vỹ Dạ được nhận mỗi người 1 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300 nghìn đồng.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm thiết thực của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; góp phần động viên tinh thần, giúp NLĐ đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm chăm lo Tết của tổ chức công đoàn thành phố Huế năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù thuộc Hội người mù thành phố

Cũng trong ngày 11/2, UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Giáo dục - Hướng nghiệp trẻ em mù thuộc Hội người mù thành phố và Trung tâm Y tế Phú Xuân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới các em học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động của Trung tâm.

Ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm trong công tác chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo điều kiện để các em vượt qua mặc cảm, khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong học tập và cuộc sống, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương mong muốn, Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng nghiệp, góp phần mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho các em ở Trung tâm; đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Trung tâm hoạt động ngày càng hiệu quả, bền vững.

Đến thăm Trung tâm Y tế Phú Xuân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của tập thể Trung tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau khi thực hiện thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Khẳng định vai trò then chốt của y tế cơ sở trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Trung tâm Y tế Phú Xuân tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao thái độ phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động; chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận nhằm bảo đảm tốt công tác y tế trong dịp tết Nguyên đán và trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến tập thể cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Xuân.