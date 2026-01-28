Chủ tịch UBND thành phố Huế tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết thấu tình, đúng pháp luật

Lãnh đạo thành phố lắng nghe kiến nghị của công dân

Tại buổi tiếp, nhiều công dân đã trực tiếp trình bày, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về đất đai, bồi thường, tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị xem xét việc bồi thường và bố trí đất tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường vành đai 3; kiến nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Công dân cũng phản ánh việc đề nghị xem xét lại mức bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp với thực tế; kiến nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của công dân và báo cáo, giải trình bước đầu của các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các phản ánh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu việc giải quyết các kiến nghị của người dân phải được thực hiện trên tinh thần thấu tình, đạt lý, đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần đứng từ góc độ của người dân để xem xét vụ việc, vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật trong khuôn khổ cho phép, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích cá nhân trong quá trình xử lý. Đối với các trường hợp đã được giao thời hạn giải quyết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý đúng tiến độ, báo cáo kết quả theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng lưu ý cán bộ, chính quyền địa phương khi tiếp nhận kiến nghị của công dân cần chủ động xác minh kỹ lưỡng nguồn gốc đất đai, hồ sơ pháp lý và các yếu tố thực tế liên quan, tránh tình trạng giải quyết qua loa, thiếu căn cứ, gây bức xúc kéo dài trong Nhân dân.