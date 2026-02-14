Ngoại giao kinh tế - động lực cho phát triển bền vững

Ký kết biên bản hợp tác giữa Sở Du lịch TP. Huế với đối tác nước ngoài

“Cánh tay nối dài” của phát triển kinh tế

Ngoại giao kinh tế của Huế không chỉ dừng lại ở các hoạt động trao đổi, ký kết hợp tác, mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong tiến trình này, Sở Ngoại vụ giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại giao kinh tế, góp phần xây dựng hình ảnh một Huế năng động, cởi mở, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư quốc tế.

Năm 2025, TP. Huế triển khai đồng bộ các hoạt động ngoại giao kinh tế trên cơ sở bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương, ưu tiên các đối tác truyền thống và tiềm năng như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ, các nước châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một điểm nhấn nổi bật là việc tham mưu tổ chức các đoàn công tác của lãnh đạo thành phố tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bỉ, Thụy Sĩ và Úc. Thông qua các chương trình này, Huế chủ động giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, công nghiệp công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ giá trị gia tăng. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Riêng năm 2025, TP. Huế đã cấp mới 11 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 39 triệu USD (tương đương 981 tỷ đồng), góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Song song với hoạt động xúc tiến trực tiếp, công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của Huế được đẩy mạnh, lồng ghép linh hoạt trong các hội nghị, hội thảo quốc tế và các chương trình làm việc với đối tác nước ngoài. Sở Ngoại vụ đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tìm kiếm thị trường, xúc tiến xuất khẩu hàng hóa, từng bước đưa sản phẩm, dịch vụ của Huế tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định: “Ngoại giao kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại địa phương, nhất là trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Ngoại vụ xác định rõ vai trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương với các đối tác, nhà đầu tư nước ngoài, qua đó góp phần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bền vững cho doanh nghiệp”.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, bên cạnh việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại gắn chặt với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Huế thu hút nguồn lực quốc tế có chọn lọc, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Chủ động, hiệu quả hơn trong giai đoạn mới

Trong mạng lưới đối tác quốc tế của Huế, Nhật Bản luôn được xác định là đối tác chiến lược, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Các doanh nghiệp Nhật Bản ngày càng quan tâm đến những địa phương có môi trường đầu tư bền vững, nguồn nhân lực chất lượng và chính sách hỗ trợ dài hạn. Huế có nhiều tiềm năng để phát triển các dự án công nghệ cao, y tế, giáo dục và dịch vụ chất lượng.

Đánh giá cao môi trường đầu tư của Huế, ông Sugiyama Mitsuki, Tổng Giám đốc CTCP UPCUL (Nhật Bản) cho biết, thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối doanh nghiệp giữa tỉnh Fukui và TP. Huế, ông mong muốn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo ông Sugiyama Mitsuki, việc tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên sẽ tạo nền tảng quan trọng để mở rộng cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư Nhật Bản vào các lĩnh vực ưu tiên của Huế, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập quốc tế của thành phố trong thời gian tới.

Tại hội nghị triển khai công tác đối ngoại năm 2026, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Năm 2026 công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đối ngoại của thành phố, gắn với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của thành phố trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nòng cốt là Sở Ngoại vụ, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm mở rộng kênh thông tin, kết nối và thu hút hiệu quả nguồn lực quốc tế.

“Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại gắn với yêu cầu hội nhập quốc tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác ngoại vụ. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hóa, du lịch và khoa học - công nghệ, tạo sức mạnh tổng hợp thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thân thiện với môi trường, góp phần đưa TP. Huế phát triển nhanh và bền vững”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.