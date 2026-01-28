  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 29/01/2026 15:13

Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ

HNN.VN - Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của dân tộc Việt Nam, ngày 29/1, Đoàn đại biểu tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đoàn do đồng chí Bounlai Bouththi, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Sekong làm Trưởng đoàn.

Hội đàm thúc đẩy hợp tác biên phòng 100% học viên đến từ Lào tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị loại giỏi và xuất sắc Trao hỗ trợ cho người dân bản Ta LuiNhiều hoạt động chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của LàoĐoàn đại biểu tỉnh Sê Kông thăm, chúc Tết lãnh đạo Thành ủy Huế Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp xã giao Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh Trưởng tỉnh Sê Kông

 UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (bên phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Bounlai Bouththi vừa được tín nhiệm bầu vào UVTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa 12 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bounlai Bouththi bày tỏ niềm vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Sekong sang thăm, chúc Tết thành phố Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, Sekong - Huế nói riêng là tài sản vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đồng chí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2026. Sự hỗ trợ tích cực của thành phố Huế trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong. Đồng thời khẳng định, tỉnh Sekong luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống với thành phố Huế.

Hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 và thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm thời gian tới gồm giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa - du lịch, xúc tiến đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

 Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sekong (bên trái) tặng hoa chúc tết Nguyên Đán Bính Ngọ đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Huế

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế bày tỏ niềm vui mừng chào đón Đoàn đại biểu tỉnh Se Kong; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sekong. Đồng chí khẳng định, Huế luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong, trong đó đã tiếp nhận, đào tạo nhiều lưu học sinh và cử các đoàn chuyên gia y tế, giáo dục sang hỗ trợ địa phương bạn.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới, trong đó thành phố Huế tạo điều kiện để doanh nghiệp Lào, đặc biệt là tỉnh Sekong, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua Cảng Chân Mây; đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ mở rộng tuyến đường từ trung tâm tỉnh Sekong đến cửa khẩu Tà Vàng, tạo thuận lợi cho giao thương; qua đó tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người Huế đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Sekong ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai địa phương.

Hai bên khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa tỉnh Sekong và thành phố Huế sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân hai địa phương.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Nguyễn Đình Trungchúc tếttiếplãnh đạoSe KongLàoquan hệ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình “một cửa” và đô thị thông minh với Viêng Chăn

Ngày 27/1, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng Chăn (Lào). Đoàn do đồng chí Tha Nông Xay Khút Phay Thun, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và Quản lý kinh tế Thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn.

Huế chia sẻ kinh nghiệm vận hành mô hình “một cửa” và đô thị thông minh với Viêng Chăn
Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã trải qua chặng đường hơn 35 năm trưởng thành và lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực, nổi bật là việc ký kết và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA).

Bước tiến dài của quan hệ Việt Nam-EU
Quan hệ lao động hài hòa, nền tảng bảo đảm an sinh xã hội

Từ những cuộc đối thoại thẳng thắn tại doanh nghiệp, những thỏa ước lao động tập thể ngày càng thực chất, đến vai trò điều phối của chính quyền và tổ chức công đoàn cho thấy nỗ lực bền bỉ của thành phố Huế trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Quan hệ lao động hài hòa, nền tảng bảo đảm an sinh xã hội
Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương; tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn phát triển mới.

Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top