Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung (bên phải) tặng hoa chúc mừng đồng chí Bounlai Bouththi vừa được tín nhiệm bầu vào UVTW Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa 12

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp, thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bounlai Bouththi bày tỏ niềm vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Sekong sang thăm, chúc Tết thành phố Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế. Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam nói chung, Sekong - Huế nói riêng là tài sản vô giá cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Đồng chí đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2026. Sự hỗ trợ tích cực của thành phố Huế trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, bồi dưỡng cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sekong. Đồng thời khẳng định, tỉnh Sekong luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống với thành phố Huế.

Hai bên đã trao đổi, đánh giá kết quả triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 và thống nhất tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung hợp tác phù hợp với tình hình mới. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm thời gian tới gồm giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa - du lịch, xúc tiến đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sekong (bên trái) tặng hoa chúc tết Nguyên Đán Bính Ngọ đến Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Huế

Phát biểu đáp từ, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế bày tỏ niềm vui mừng chào đón Đoàn đại biểu tỉnh Se Kong; đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sekong. Đồng chí khẳng định, Huế luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với tỉnh Sekong, trong đó đã tiếp nhận, đào tạo nhiều lưu học sinh và cử các đoàn chuyên gia y tế, giáo dục sang hỗ trợ địa phương bạn.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp trong thời gian tới, trong đó thành phố Huế tạo điều kiện để doanh nghiệp Lào, đặc biệt là tỉnh Sekong, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa qua Cảng Chân Mây; đồng thời nghiên cứu, hỗ trợ mở rộng tuyến đường từ trung tâm tỉnh Sekong đến cửa khẩu Tà Vàng, tạo thuận lợi cho giao thương; qua đó tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người Huế đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Sekong ổn định cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai địa phương.

Hai bên khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa tỉnh Sekong và thành phố Huế sẽ tiếp tục được nâng lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đáp ứng lợi ích thiết thực của Nhân dân hai địa phương.