Đồng Nai hỗ trợ Huế 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Sáng 30/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã có buổi tiếp đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đến thăm, chia sẻ và hỗ trợ TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ vừa qua.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai (bên trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ TP. Huế 5 tỷ đồng

Cùng tiếp đoàn còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các UVTV Thành ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Về phía đoàn công tác tỉnh Đồng Nai có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức cùng lãnh đạo các đơn vị.

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đã trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho TP. Huế nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài ra, Công an TP. Huế và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cũng tiếp nhận 1 tỷ đồng do Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai hỗ trợ.

Trao đổi tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn chia sẻ, trong suốt thời gian TP. Huế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn theo dõi, đồng cảm sâu sắc với những khó khăn, thiệt hại mà Huế phải gánh chịu.

“Đây là tình cảm, là món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia, nghĩa tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Đồng Nai, với mong muốn góp phần giúp TP. Huế sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và sản xuất sau thiên tai”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh.

Đồng thời khẳng định, Đồng Nai luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ TP. Huế trong thời gian tới, không chỉ trong khắc phục hậu quả thiên tai mà cả ở những nhiệm vụ phát triển lâu dài; trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân thuộc các chương trình an sinh xã hội, nhất là những nội dung liên quan đến “Chiến dịch Quang Trung”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Huế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của tỉnh Đồng Nai. Bí thư Thành ủy cho biết, sau mưa lũ, đời sống người dân đã dần ổn định, hoạt động sản xuất từng bước được khôi phục; tuy nhiên, để khắc phục hoàn toàn những thiệt hại do thiên tai gây ra, thành phố cần thêm thời gian và nguồn lực.

Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di sản, TP. Huế xác định phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn tới. Từ thực tiễn phát triển năng động của Đồng Nai, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung bày tỏ mong muốn tỉnh Đồng Nai tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp, quản lý và phát triển các khu công nghiệp, cũng như hỗ trợ Huế trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn vào những lĩnh vực và thế mạnh mà Đồng Nai có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

ĐỨC QUANG
