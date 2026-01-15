Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp công dân tại phường Hương Trà

Công dân phản ánh ý kiến đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung

Cùng dự buổi tiếp có UVTV Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương.

Tại buổi tiếp, công dân phường Hương Trà đã phản ánh nhiều vấn đề về lĩnh vực hạ tầng giao thông, đất đai, môi trường, điện, nước sinh hoạt và trật tự an toàn giao thông.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Long Khê, tuyến đường từ Long Khê đi Tứ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với học sinh. Cũng tại khu vực này, tình trạng có một cá nhân lấn chiếm đất công đã tồn tại trong thời gian dài, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Người dân lo ngại nếu để kéo dài sẽ tạo tiền lệ xấu, phát sinh thêm nhiều trường hợp vi phạm khác, gây khó khăn cho công tác quản lý sau này.

Nhiều ý kiến khác phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều vướng mắc. Một số hộ dân cho biết đã sinh sống ổn định từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến tâm lý, cũng như cuộc sống lâu dài.

Liên quan đến trật tự an toàn giao thông, người dân phường Hương Trà phản ánh lưu lượng xe tải trọng lớn lưu thông qua địa bàn ngày càng tăng, nhiều phương tiện sử dụng còi hơi, chạy tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp kiểm soát, điều tiết giao thông phù hợp, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Một số ý kiến cũng đề cập đến việc chôn cất người mất trong khu dân cư gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt. Người dân cho biết thành phố đã có chủ trương, phương án quy hoạch lại nghĩa trang và mong muốn chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, chấp hành các quy định.

Ngoài ra, 4 hộ dân ở xóm Cây Mao, tổ dân phố Lại Bằng 2 kiến nghị về việc thay thế đường dây điện đã xuống cấp, mất an toàn; khu vực nhà dân chưa có hệ thống điện chiếu sáng công cộng, nguồn nước sinh hoạt dù đã có hệ thống nhưng thường xuyên bị gián đoạn, đặc biệt từ khoảng 16 giờ chiều trở đi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trao đổi ý kiến với công dân

Sau khi nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của người dân; đồng thời yêu cầu chính quyền phường Hương Trà và các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, xử lý từng nội dung cụ thể theo đúng thẩm quyền.

Nhấn mạnh yêu cầu “làm ngay, làm đến cùng để đạt hiệu quả”, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực trạng tuyến đường Long Khê - Tứ Hạ, có phương án sửa chữa, nâng cấp kịp thời; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, không để kéo dài gây phức tạp tình hình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của phường phải chủ động giải quyết dứt điểm, không đùn đẩy, chờ chỉ đạo.

Đối với lĩnh vực đất đai, Bí thư Thành ủy yêu cầu tăng cường trách nhiệm trong tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ cho người dân. Nhiều người dân chưa nắm đầy đủ quy định, thủ tục, đặc biệt khi thực hiện trên hệ thống điện tử. Vì vậy, cán bộ cần hướng dẫn cụ thể, tận tình hơn, kết hợp giải thích, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Về trật tự an toàn giao thông, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu phường Hương Trà chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát toàn bộ hệ thống giao thông qua địa bàn, đề xuất giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn theo đúng quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng lưu ý, tinh thần phục vụ Nhân dân phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Những vụ việc liên quan đến đất đai cần xử lý sớm, càng để lâu càng phát sinh phức tạp. Việc giải quyết kịp thời, nghiêm minh không chỉ tháo gỡ bức xúc trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo thuận lợi cho công tác vận động, tuyên truyền trong thời gian tới.