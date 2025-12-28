Đổi mới để bảo vệ quyền lợi người lao động

Lãnh đạo Trung ương và thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có ông Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía thành phố Huế có các ông: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đơn vị cùng 150 đại biểu chính thức, đại diện cho 53.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (NLĐ) .

Giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động công đoàn thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, Người lao động (NLĐ) được tăng cường; đối thoại, thương lượng tập thể từng bước đi vào chiều sâu. Tỷ lệ đơn vị có thỏa ước lao động tập thể đạt 85,81%, nhiều công đoàn cơ sở thương lượng nâng giá trị bữa ăn ca, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ.

Hoạt động chăm lo tiếp tục là điểm nhấn với hơn 1,6 triệu lượt đoàn viên, NLĐ được hỗ trợ, tổng kinh phí trên 177 tỷ đồng; riêng chương trình “Tết sum vầy” hỗ trợ 164.029 lượt, kinh phí hơn 46,7 tỷ đồng. Các mô hình “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai hiệu quả; phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” lan tỏa rộng khắp, với 951 tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Công đoàn thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức, điều hành, tuyên truyền và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng NLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ đoàn viên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định tập trung nâng cao vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, NLĐ; tiếp tục đổi mới tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, phát triển đoàn viên, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu cốt lõi như: Phát triển thực tăng ít nhất 6.000 đoàn viên mỗi năm; 100% cán bộ công đoàn và 90% công nhân, viên chức, lao động được quán triệt nghị quyết; đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% đoàn viên khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp công đoàn thành phố trong nhiệm kỳ qua, khẳng định phong trào công nhân, viên chức, người lao động đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Thành phố Huế.

Nhấn mạnh bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu tổ chức công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, gắn chặt hơn nữa với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, công đoàn cần phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Thành phố Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn thành phố Huế diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với tổ chức công đoàn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Trước tác động của chuyển đổi số và những biến động của thị trường lao động, Công đoàn thành phố Huế cần chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng cho người lao động, giúp người lao động có việc làm bền vững; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật theo hướng linh hoạt, dễ tiếp cận nhưng bảo đảm chiều sâu. Công đoàn cần phát huy vai trò trong đào tạo kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo để giai cấp công nhân không chỉ là lực lượng sản xuất mà từng bước trở thành lực lượng thích ứng công nghệ, tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng Đại hội bức trướng có dòng chữ “Công đoàn thành phố Huế đổi mới, phát triển vì đoàn viên, người lao động xây dựng thành phố Huế xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Huế khóa XVI gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Ông Lê Minh Nhân tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030.