Tạo động lực, đưa Huế bứt phá bằng công nghệ và sáng tạo

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Nguyễn Đình Trung chủ trì hội nghị đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 57 và Kế hoạch 02

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt



Báo cáo kết quả và tình hình triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Kế hoạch 02-KH/BCĐTW trên địa bàn thành phố Huế của Sở Khoa học và Công nghệ, ngay từ đầu năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết 57 được thành phố Huế thực hiện bài bản, đồng bộ từ Thành ủy đến UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương. Kết quả thực hiện Kế hoạch 02- KH/BCĐTW đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu của 2 giai đoạn. Về các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận, chỉ đạo của Trung ương, trong tổng số 168 nhiệm vụ, thành phố Huế đã hoàn thành 105 nhiệm vụ (đạt 62%), 35 nhiệm vụ thường xuyên (20,83%), 23 nhiệm vụ đang thực hiện (13,69%).

Trong lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025 xếp thứ 5 toàn quốc; chỉ số dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp đứng top đầu cả nước. Hoạt động hợp tác giữa viện, trường, doanh nghiệp được tăng cường; tỷ lệ hợp tác nghiên cứu đạt 34,4%, xếp thứ 3 toàn quốc.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng nổi bật của thành phố Huế, Chỉ số chuyển đổi số thành phố Huế năm 2024 đứng thứ 2 toàn quốc. Đến nay, thành phố đã công bố 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt gần 95%, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đứng top 5 toàn quốc. Hạ tầng số được mở rộng; 100% xã, phường phủ sóng băng rộng, 60% khu vực phủ sóng 5G. Nền tảng Hue-S tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, với hơn 1,3 triệu tài khoản, trở thành công cụ quan trọng trong quản trị đô thị, cung cấp dịch vụ công, phản ánh hiện trường và tương tác giữa chính quyền với người dân.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57 và Kế hoạch 02 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thời gian tới, thành phố Huế xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển mạnh về nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với phát triển đồng bộ hạ tầng, tiềm lực khoa học công nghệ, phát triến mạnh doanh nghiệp khoa học công nghệ. Chuyển đổi số toàn diện trong cơ quan nhà nước gắn với cung cấp dịch vụ công chủ động; phát triển dữ liệu mở trở thành tài nguyên chiến lược; đẩy mạnh phong trào "bình dân học vụ số".

Thành phố sẽ tăng cường vai trò ban chỉ đạo các cấp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ đã được phê duyệt; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính và thu hút nhân lực công nghệ cao. Đồng thời, ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược, xây dựng khu công nghệ cao, đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết "3 nhà" và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Phát triển các thiết chế dùng chung để khắc phục những điểm yếu, thiếu bền vững của địa phương, từ đó tạo môi trường phát huy cho nguồn nhân lực, tạo ra nhiều doanh nghiệp mới, hình thành nhiều doanh nghiệp mạnh trực tiếp đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.



Sớm triển khai, hình thành khu công nghiệp công nghệ cao



Đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 02, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh vai trò, sự chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Để duy trì và phát huy kết quả như trong năm 2025 và tạo ra sự phát triển bền vững trong xu thế chung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần tập trung khắc phục một số nhiệm vụ chưa hoàn thành để đáp ứng theo yêu cầu, đạt 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung số hóa, cung cấp các dữ liệu thống nhất dùng chung; kiện toàn lại ban chỉ đạo và tổ giúp việc; thành lập quỹ rủi ro, mạo hiểm về khoa học công nghệ; sớm có cơ chế chính sách hỗ trợ cho đội ngũ trực tiếp thực hiện Nghị quyết 57, Kế hoạch 02, tổ công nghệ số cộng đồng và cả doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tham quan mô hình robot của nhóm nghiên cứu sáng tạo Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Ảnh: Nhật Trường

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chỉ đạo cần quan tâm sớm triển khai, hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh của thành phố. Trong năm tới, thành phố cần đảm bảo chi 3% ngân sách cho nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao nhận thức và khả năng ứng dụng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cho người dân một cách hiệu quả, thiết thực, đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ số, phát triển đô thị thông minh...

Với quyết tâm chính trị cao và nền tảng đã được tạo dựng, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực quan trọng, đưa thành phố Huế phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.