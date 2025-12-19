Lãnh đạo thành phố chúc mừng các đơn vị nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng hoa chúc mừng đến lực lượng vũ trang thành phố

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà LLVT thành phố đã đạt được trong năm 2025. Vai trò của Quân đội đã được phát huy và thể hiện rõ nét không những trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà trong tham gia thực hiện các nhiệm các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, nhất là trong cơn lũ lịch sử vừa qua đã luôn không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng xông pha đến những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để giúp người dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, lực lượng Quân đội cũng đóng vai trò nòng cốt trong giúp Nhân dân xây dựng lại nhà cửa, góp phần tỏa sáng phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.

Đại tá Trương Viết Hải, TUV, Chính ủy Bộ CHQS thành phố phát biểu đáp từ

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tiếp tục phát huy những thành quả đạt được để triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao nhất là duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại tá Trương Viết Hải, TUV, Chính ủy Bộ CHQS thành phố đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đồng chí Bí thư thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã luôn quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân thành phố.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đã đến chúc mừng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1- Hương Trà (Ban CHPTKV 1).

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng lẵng hoa đến cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn gửi tới đại diện cho cán bộ, chiến sĩ Ban CHPTKV 1 nói riêng và LLVT thành phố nói chung lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc toàn thể LLVT thành phố không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống quân đội anh hùng, mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 81 năm qua, Quân đội ta đã trưởng thành không ngừng, gắn liền với những trang sử vẻ vang của dân tộc, từ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đến đội quân của lòng nhân ái. Hình ảnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, hiện thân cho lòng yêu nước, sự hy sinh, tận tụy, có mặt ở khắp mọi nơi, từ biên giới, hải đảo đến những vùng sâu vùng xa, bảo vệ từng tấc đất, ngọn sóng thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, khẳng định Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thể hiện sự chuyển mình tích cực khi lần đầu tiên lọt vào top 10 cả nước về tăng trưởng GRDP, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực, “Vì Nhân dân phục vụ” của LLVT thành phố. Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ông Nguyễn Khắc Toàn mong rằng, lực lượng Quân đội nói chung, lực lượng của Ban CHPTKV 1 tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Phát huy “Thế trận lòng dân”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc và địa phương; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống đặt ra”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà phát biểu đáp từ

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHPTKV 1, đơn vị hành chính đảm nhiệm gồm 17 phường và 3 xã, trong đó có 3 phường biên giới biển; dân số chiếm 63,85% dân số toàn thành phố… Từ tình hình trên, Đảng ủy, Ban CHPTKV 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các phường xã, sự đồng thuận của các ban, ngành, đoàn thể chính xã hội trong khu vực và sự nỗ lực trách nhiệm của ban chỉ huy quân xã phường, đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành tốt trên các mặt công tác.

Nổi bật là các hoạt động trên địa bàn sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp hoạt động có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, quốc phòng, anh ninh được củng cố và tăng cường; kinh tế xã hội các phường, xã trong khu vực có bước phát triển khá, là khu vực trung tâm tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn thành phố Huế.