Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tiếp Đoàn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Hàn Quốc

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Huế và các đối tác Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất trên các lĩnh vực văn hóa - du lịch, giáo dục, đầu tư, viện trợ phát triển. Thành phố ghi nhận sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ, các địa phương, tổ chức Hàn Quốc thông qua nhiều chương trình hợp tác cụ thể.

Huế đã thiết lập quan hệ hữu nghị với nhiều địa phương Hàn Quốc, nổi bật là thỏa thuận hợp tác ký với tỉnh Chungcheongnam tháng 8/2025 và các văn bản hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị của hai bên từ năm 2007 đến nay. Thành phố đang rà soát, đánh giá hiệu quả các thỏa thuận với Gyeongju, Dongnae (Busan), Namyangju và Uljin nhằm đề xuất bước hợp tác mới phù hợp bối cảnh đô thị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà lưu niệm ông Kim Seokki

Lĩnh vực kinh tế ghi nhận sự hiện diện tích cực từ Hàn Quốc. TP. Huế hiện có 17 dự án FDI Hàn Quốc, tổng vốn đăng ký hơn 61,6 triệu USD, chủ yếu vào dịch vụ, may mặc, hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ thông tin. Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương duy trì mức ổn định, đóng góp cho phát triển kinh tế địa phương.

Về viện trợ phát triển, Huế đã hoàn thành 6 dự án ODA với tổng vốn hơn 55 triệu USD giai đoạn 2007-2022. Hiện đang triển khai 3 dự án ODA không hoàn lại thông qua KOICA, gồm: “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” tại A Lưới; dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình” và dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”. Các chương trình viện trợ phi chính phủ, tình nguyện viên và chuyển giao công nghệ đã góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, chuyển đổi số, phát triển đô thị.

Du lịch và giao lưu văn hóa tiếp tục là điểm sáng. Lượng khách Hàn Quốc đến Huế duy trì ổn định; nhiều chương trình trao đổi đoàn, biểu diễn nghệ thuật được tổ chức; các dự án ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn di sản, thuyết minh tự động, scan 3D tại quần thể di tích Huế được đánh giá cao.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại buổi đón tiếp và làm việc

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung mong muốn thời gian tới, Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hợp tác với Huế trên 5 lĩnh vực ưu tiên: Quy hoạch thành phố, trong đó bao gồm xây dựng thành phố thông minh (Smart city); Công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp bán dẫn…; sản nghiệp sáng tạo (công nghệ thông tin, văn hóa, y tế); hợp tác du lịch và giáo dục - đào tạo. Thành phố khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư hạ tầng khu kinh tế và logistics gắn với Cảng Chân Mây, khu công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao y sinh - dược phẩm, đô thị mới và các dự án du lịch đẳng cấp quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Kim Seokki chúc mừng Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chia sẻ những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đây là lần đầu tiên ông đến Huế và rất ấn tượng với thành phố có nhiều di sản thế giới. Ông Kim Seokki đánh giá cao kết quả các dự án ODA đã và đang triển khai tại Huế và mong muốn sẽ mở rộng hợp tác ở các lĩnh vực tiềm năng.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy các dự án hợp tác hiệu quả, hướng tới đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong giai đoạn mới.