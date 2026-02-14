Xúc tiến đầu tư gắn với phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội The Hue Vista

Nhiều dự án ngoài ngân sách được đầu tư

2025 là năm đặt nền móng cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển khi Nghị quyết 68/NQ-TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định “Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động”. Định hướng này đã góp phần định hình bức tranh kinh tế thành phố khi vai trò trụ cột của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 39.350 tỷ đồng, trong đó khu vực ngoài Nhà nước chiếm tới 64% với 25.118 tỷ đồng, tăng 45%, đây là mức tăng vượt trội so với các khu vực còn lại và so với những năm trở lại đây. Công tác thu hút đầu tư cũng ghi nhận sự chuyển dịch tương đương khi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có xu hướng giảm, trong khi dòng vốn trong nước tăng trưởng khá. Sự tăng trưởng này không chỉ bù đắp khoảng trống đầu tư mà còn trở thành động lực hoàn thành mục tiêu thu hút đầu tư của thành phố.

Số liệu từ Sở Tài chính cho thấy, trong năm, thành phố đã cấp mới 44 dự án đầu tư, điều chỉnh vốn đầu tư cho 23 dự án với vốn đăng ký đạt 31.788 tỷ đồng; trong đó, có 10 dự án FDI với vốn đăng ký 36,3 triệu USD. Ngoài những dự án lớn mang dấu ấn của các doanh nghiệp (DN) FDI, các DN tư nhân cũng tạo được điểm nhấn mới qua hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, du lịch. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực cho địa phương, đóng góp vào tăng trưởng, trong đó phải kể đến những dự án như: Chuỗi dịch vụ lữ hành và các dịch vụ bổ trợ quốc tế; Tổ hợp giáo dục FPT... Nhiều dự án lớn cũng được khởi công như: Trung tâm thương mại dịch vụ tại số 2 Hà Nội; Trung tâm thương mại dịch vụ tại 42 Phan Chu Trinh; Khách sạn thuộc Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2… tạo nên thế và lực mới trong năm 2026. Kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân vào môi trường đầu tư của Huế, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của khu vực tư nhân trong trụ cột đầu tư.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hỗ trợ DN Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng, sự đồng hành của chính quyền, các sở, ngành trong các hoạt động đồng hành hỗ trợ DN, tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động nghiên cứu, đầu tư đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác thu hút đầu tư. Thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, hướng dẫn và tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, DN trong quá trình khảo sát, lập dự án, triển khai và vận hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Việc nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng đã kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khởi công các dự án đã chấp thuận đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách.

Thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút nguồn lực ngày càng gay gắt, việc thực hiện hài hòa nhiệm vụ xúc tiến đầu tư gắn với thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài. Bài toán này đòi hỏi sự chuyển đổi tư duy thu hút đầu tư. Thay vì kêu gọi đầu tư một cách dàn trải, các hoạt động xúc tiến phải bám sát quy hoạch phát triển, định hướng ngành, lĩnh vực ưu tiên và khả năng tham gia của khu vực kinh tế tư nhân. Việc lựa chọn nhà đầu tư cần đặt trong mối quan hệ tương hỗ với DN nội địa, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa, chuyển giao công nghệ, sử dụng chuỗi cung ứng tại chỗ, tạo cơ hội cho DN tư nhân tham gia từ khâu sản xuất, dịch vụ đến hậu cần...

Tư duy này được thể hiện khá rõ trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của thành phố. Theo đó, bên cạnh đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư gắn với chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, thành phố xác định xúc tiến đầu tư phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, ưu tiên thu hút và hỗ trợ DN tư nhân trong nước, đặc biệt là DN nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, DN có tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, công nghiệp văn hóa sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao, thương mại điện tử, kinh tế số và năng lượng tái tạo. Tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc xây dựng cơ chế hỗ trợ DN tư nhân hiện hữu; mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và sản xuất toàn cầu; tạo điều kiện để các DN tư nhân tham gia các dự án hạ tầng, dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư.

Cùng với đó, thành phố xác định huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa cho hoạt động xúc tiến đầu tư, khuyến khích các hiệp hội DN, tổ chức tư vấn, quốc tế cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái đầu tư thân thiện, minh bạch và kết nối. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục hành chính tạo niềm tin và động lực cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả...

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho DN và nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án, đảm bảo các thủ tục hành chính nhanh gọn, minh bạch và hiệu quả; triển khai cơ chế "một cửa, một đầu mối" trong giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, từ cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến các thủ tục xây dựng, môi trường, lao động và an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động và hiệu quả của tổ công tác liên ngành và bộ phận giúp việc nhằm tăng cường công tác hỗ trợ, đồng hành cùng DN và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Thành phố cũng thường xuyên quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, kết nối cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ về nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nghề nghiệp... nhằm giúp DN, khu vực kinh tế tư nhân triển khai dự án một cách thuận lợi, hiệu quả nhất.