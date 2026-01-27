Lắng nghe cơ sở, tập trung tháo gỡ những vấn đề cụ thể

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung khảo sát tình hình sạt lở bờ sông và hệ thống thoát lũ sông Rào Cùng

Trước khi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng đoàn công tác và chính quyền địa phương khảo sát tình hình sạt lở bờ sông, hệ thống thoát lũ sông Rào Cùng để có phương án xử lý.

Cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó, tập trung làm rõ quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Đến nay, hệ thống chính trị tại 4 địa phương nói trên cơ bản đi vào hoạt động ổn định, thông suốt; công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính được duy trì; các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ. Mặc dù chịu nhiều tác động từ thiên tai, biến đổi khí hậu, khó khăn chung của kinh tế khu vực nhưng với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ các Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kết thúc năm 2025, các địa phương cơ bản hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu; một số chỉ tiêu chưa đạt như giảm hộ nghèo tại xã Đan Điền, kết nạp đảng viên tại phường Phong Quảng và tổng thu ngân sách tại phường Hóa Châu.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình trọng điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trên cơ sở đó, UBND các xã, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đúng quy trình, tiến độ; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Do nằm ở vùng thấp trũng, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, trường học, nhà ở bị hư hỏng, chia cắt, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số và an sinh xã hội còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc ngân sách cấp trên. Một số cơ chế, chính sách về đầu tư, đất đai, tài nguyên môi trường còn chồng chéo; năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, chống sạt lở, nâng cấp di tích lịch sử và các tuyến đường kết nối liên vùng. Điều đáng lưu ý, lãnh đạo 4 địa phương đề xuất sớm được đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu bắc qua phá Tam Giang. Cây cầu kỳ vọng của biết bao thế hệ lãnh đạo của huyện Quảng Điền (cũ) qua các nhiệm kỳ cũng như cán bộ, đảng viên, người dân vùng thấp trũng Quảng Điền, Đan Điền và phường ven biển Phong Quảng (mới)…

Từ các kiến nghị của các địa phương, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ từng nội dung kiến nghị trên cơ sở pháp lý của từng vấn đề. Riêng cầu Vĩnh Tu, ngày 11/11/2025, Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng công trình giao thông thành phố đã có Tờ trình số 1037/TTr-QLDAGT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Vĩnh Tu, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.202 tỷ đồng. Dự án đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 để cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, sớm bố trí nguồn lực thực hiện.

Gỡ khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương; đồng thời khẳng định, quá trình sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, những khó khăn đó sẽ từng bước được khắc phục thông qua các nghị quyết và chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn.

Bí thư Thành ủy bày tỏ ấn tượng trước những kết quả mà các địa phương đạt được trong công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, dù đây là khu vực thấp trũng.

Các địa phương kiến nghị thành phố đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, chống sạt lở, các tuyến đường kết nối liên vùng

Trước những khó khăn, vướng mắc hiện nay, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành và thành phố quan tâm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ cho cơ sở. Từ việc nhận diện rõ khó khăn, các địa phương cần tập trung khắc phục, nhất là trong năm 2026 – năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thời gian tới, các đảng ủy xã, phường tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, ban thường vụ và người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, cần tập trung củng cố tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên mới ở cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vấn đề cụ thể, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, trước mỗi vấn đề cần hiểu sâu, hành động đúng và giải quyết đến cùng; kiên quyết tránh tình trạng né tránh, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm, chuyển từ tư duy thụ động sang chủ động. Trong công tác lãnh đạo, quản lý địa phương, cần đặc biệt chú trọng phối hợp trong điều chỉnh quy hoạch; quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống người dân trong dịp Tết; xây dựng xã, phường không ma túy; bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở, ngành phối hợp nghiên cứu, đề xuất cụ thể, làm rõ hiệu quả đầu tư của các chương trình, dự án, trong đó có dự án xây dựng cầu Vĩnh Tu. Từ thực tế sạt lở bờ sông, hệ thống thoát lũ sông Rào Cùng, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành và xã Quảng Điền rà soát, lập dự toán nghiên cứu các giải pháp, tiếp tục xây dựng bờ kè, chống sạt lở khi mùa mưa lũ đến.

Bí thư Thành ủy đề nghị, đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư các địa phương tiếp tục phối hợp với sở, ngành chuyên môn rà soát lại, nếu đảm bảo đầu tư hiệu quả thì ưu tiên nguồn lực bố trí đầu tư. Đối với dự án đề xuất tại buổi làm việc cần đánh giá lại hiệu quả đầu tư theo thứ tự ưu tiên để lập hồ sơ dự án đưa vào đầu tư công trung hạn; dự án nào còn vướng mắc, đề nghị rà soát đề cùng tháo gỡ.