Không gian đường hoa hút hồn người du Xuân

Du khách tạo dáng chụp hình ở một điểm ngập tràn sắc hoa

Những ngày cận kề Tết Bính Ngọ, dòng người dân lẫn du khách thập phương trên đường về quê đón Tết đã tranh thủ dừng lại Huế để ngắm cảnh, du xuân. Và đôi bờ sông Hương là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Dừng chân trên đường về quê

“Huế thật sự quá đẹp, quá thơ mộng. Không gian bài trí Tết của Huế cũng mang dáng vẻ riêng, vừa cổ kính nhưng cũng vừa cách tân”, chị Nguyễn Thùy Trang - đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trên về quê Quảng Trị đón Tết đã dừng chân lại Huế và trầm trồ như thế.

Trong hành trình về quê năm nay gia đình chị Trang đã tranh thủ dừng lại nhiều tỉnh thành để vui chơi và du xuân. Mỗi nơi có một cách trang trí với nét độc đáo riêng nhưng đọng và ấn tượng nhất trong lòng vị khách quê Quảng Trị này đó chính là Huế. Theo lời chị Trang, vốn cảnh sắc Huế đã bình yên, nên thơ thì thời điểm này chẳng khác gì “một nàng công chúa được điểm tô” lung linh hơn.

Không riêng gì chị Trang mà nhiều gia đình trong hành trình về quê đón Tết bằng ô tô và xe máy khi ngang qua Huế đều quyết định dừng chân lại phần để nghỉ ngơi dưỡng sức, phần vừa tranh thủ du xuân. “Huế vẫn mang một bản sắc riêng không thể lẫn lộn vào đâu được. Quá đẹp!”, anh Nguyễn Văn Long - du khách quê Hà Tĩnh chia sẻ như thế. Từ Đà Nẵng ra quê đón Tết, anh Long nói năm nào mình cũng dừng chân lại Huế vài ba tiếng, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa để chụp ảnh làm kỷ niệm. “Mỗi năm Huế lại thay đổi, đẹp hơn qua năm tháng”, anh Long tâm tình.

Để phục vụ không gian cảnh sắc cho mọi người du xuân, đón Tết, ông Đặng Ngọc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, đơn vị đã bố trí hàng trăm cây cảnh, bon sai, hoa mai, hoa đào dọc theo các Công viên Lý Tự Trọng, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu… Ngoài ra, trang trí hơn 281.000 cây hoa các loại tại các công viên, điểm xanh, các trục đường chính và các trụ sở.

Điểm nhấn năm nay chính là Hội Xuân Bính Ngọ 2026 được trang trí với các linh vật ngựa - con giáp của năm với quy mô không gian được mở rộng, trải dài và kết nối hai bờ sông Hương. Không gian này được định vị như một hành trình trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ, khắc họa hơi thở của TP. Huế trong quá trình gìn giữ bản sắc, đồng thời tự tin tỏa sáng trong dòng chảy của thời đại mới.

Đường hoa kể chuyện đô thị di sản đang chuyển mình

Cụ thể, năm nay không gian Hội Xuân Bính Ngọ 2026 mở rộng sang hai bờ sông Hương, được tổ chức thành ba khu vực chính gồm trục đường Lê Lợi, khu vực công viên Thương Bạc và cửa Thượng Tứ, tạo nên một tổng thể lễ hội liên hoàn, gắn kết hài hòa giữa di sản, cảnh quan và nhịp sống đô thị.

Ban tổ chức đã nghiên cứu bài bản và chuyên sâu về lịch sử, đời sống và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô cũng như mượn linh vật của năm để kể câu chuyện.

Theo đó, linh vật ngựa tại Bia Quốc học được xem là điểm nhấn nghệ thuật mở đầu không gian lễ hội. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ba chú ngựa tung vó trên cổng xuân, biểu trưng cho Phúc - Lộc - Thọ và khát vọng khởi đầu hanh thông trong năm mới. Ba sắc ngựa vàng, đỏ và xanh tượng trưng cho thịnh vượng, may mắn và bình an, tạo nên tổng thể rực rỡ đón chào mùa xuân Cố đô.

Ngựa - linh vật năm Bính Ngọ ở bờ Nam sông Hương. Ảnh: Đ. Hoàng

Trong khi đó, tại khu vực tiếp giáp bờ sông Hương đối diện UBND TP. Huế, hình tượng song mã uy dũng trở thành điểm nhấn trung tâm, truyền tải thông điệp về sự khởi vận và chuyển mình của vùng đất Cố đô trong giai đoạn phát triển mới. Đôi ngựa biểu trưng cho sự hài hòa âm - dương và thịnh trị, mang sắc màu tượng trưng cho tài lộc và hộ mệnh như lời chúc an khang đầu xuân.

Ở phía bên bờ Bắc sông Hương, tại công viên Thương Bạc là đại cảnh “Mã thượng chi đệ” nổi bật với hình tượng Ngựa Gióng hiên ngang vươn mình giữa tầng mây vàng, phía sau là hệ thống phun nước tạo hình cánh quạt, vận hành linh hoạt và thay đổi sắc độ theo thời gian trong ngày. Ban ngày, đại cảnh hài hòa với không gian sông nước và cảnh quan xanh; về đêm, hệ thống chiếu sáng dưới nước và ánh sáng động tạo hiệu ứng thị giác sinh động, tôn vinh hình ảnh ngựa vút bay trong không gian lễ hội.

Theo Ban tổ chức Hội Xuân Bính Ngọ 2026, thông qua sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập. Ngôn ngữ thiết kế tiểu cảnh được phát triển dựa trên việc khai thác và tái hiện các chất liệu, mô hình trang trí đặc trưng của xứ Huế trong một tổng thể hài hòa và tiết chế. Các yếu tố quen thuộc như họa tiết cung đình, hoa văn pháp lam, mây cuộn, mẹt tre, lọng cung đình, đèn lồng, hoa sen cùng hệ thống hoa xuân bản địa được sử dụng xuyên suốt, tạo nên sự kết nối liền mạch với không gian di sản Cố đô.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình nhất quán và cách sắp đặt tiết chế, hệ thống tiểu cảnh vừa đóng vai trò dẫn dắt thị giác, tôn vinh các đại cảnh linh vật, vừa lan tỏa không khí Tết truyền thống trong diện mạo một đô thị di sản đang chuyển mình.