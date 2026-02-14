  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 14/02/2026 21:40

Không gian đường hoa hút hồn người du Xuân

HNN.VN - Sự kết hợp giữa hàng ngàn chậu hoa cùng với các tiểu cảnh nhấn nhá linh vật ngựa dọc theo đôi bờ sông Hương đã trở thành điểm nhấn của Tết Bính Ngọ 2026. Không gian của đô thị Huế nhờ thế không chỉ giữ được nét cổ kính mà còn tạo nên sự khác lạ bởi nét đẹp hiện đại.

“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”: Hành trình sẻ chia yêu thương tại HuếSẵn sàng giữ mạch kết nối thông suốt mùa TếtMiền quê rộn ràng đón Tết

Du khách tạo dáng chụp hình ở một điểm ngập tràn sắc hoa 

Những ngày cận kề Tết Bính Ngọ, dòng người dân lẫn du khách thập phương trên đường về quê đón Tết đã tranh thủ dừng lại Huế để ngắm cảnh, du xuân. Và đôi bờ sông Hương là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Dừng chân trên đường về quê

“Huế thật sự quá đẹp, quá thơ mộng. Không gian bài trí Tết của Huế cũng mang dáng vẻ riêng, vừa cổ kính nhưng cũng vừa cách tân”, chị Nguyễn Thùy Trang - đang sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh trên về quê Quảng Trị đón Tết đã dừng chân lại Huế và trầm trồ như thế.

Trong hành trình về quê năm nay gia đình chị Trang đã tranh thủ dừng lại nhiều tỉnh thành để vui chơi và du xuân. Mỗi nơi có một cách trang trí với nét độc đáo riêng nhưng đọng và ấn tượng nhất trong lòng vị khách quê Quảng Trị này đó chính là Huế. Theo lời chị Trang, vốn cảnh sắc Huế đã bình yên, nên thơ thì thời điểm này chẳng khác gì “một nàng công chúa được điểm tô” lung linh hơn.

Không riêng gì chị Trang mà nhiều gia đình trong hành trình về quê đón Tết bằng ô tô và xe máy khi ngang qua Huế đều quyết định dừng chân lại phần để nghỉ ngơi dưỡng sức, phần vừa tranh thủ du xuân. “Huế vẫn mang một bản sắc riêng không thể lẫn lộn vào đâu được. Quá đẹp!”, anh Nguyễn Văn Long - du khách quê Hà Tĩnh chia sẻ như thế. Từ Đà Nẵng ra quê đón Tết, anh Long nói năm nào mình cũng dừng chân lại Huế vài ba tiếng, vừa để hít thở không khí trong lành, vừa để chụp ảnh làm kỷ niệm. “Mỗi năm Huế lại thay đổi, đẹp hơn qua năm tháng”, anh Long tâm tình.

Để phục vụ không gian cảnh sắc cho mọi người du xuân, đón Tết, ông Đặng Ngọc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế cho biết, đơn vị đã bố trí hàng trăm cây cảnh, bon sai, hoa mai, hoa đào dọc theo các Công viên Lý Tự Trọng, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu… Ngoài ra, trang trí hơn 281.000 cây hoa các loại tại các công viên, điểm xanh, các trục đường chính và các trụ sở.

Điểm nhấn năm nay chính là Hội Xuân Bính Ngọ 2026 được trang trí với các linh vật ngựa - con giáp của năm với quy mô không gian được mở rộng, trải dài và kết nối hai bờ sông Hương. Không gian này được định vị như một hành trình trải nghiệm văn hóa - di sản - công nghệ, khắc họa hơi thở của TP. Huế trong quá trình gìn giữ bản sắc, đồng thời tự tin tỏa sáng trong dòng chảy của thời đại mới.

Đường hoa kể chuyện đô thị di sản đang chuyển mình

Cụ thể, năm nay không gian Hội Xuân Bính Ngọ 2026 mở rộng sang hai bờ sông Hương, được tổ chức thành ba khu vực chính gồm trục đường Lê Lợi, khu vực công viên Thương Bạc và cửa Thượng Tứ, tạo nên một tổng thể lễ hội liên hoàn, gắn kết hài hòa giữa di sản, cảnh quan và nhịp sống đô thị.

Ban tổ chức đã nghiên cứu bài bản và chuyên sâu về lịch sử, đời sống và các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô cũng như mượn linh vật của năm để kể câu chuyện.  

Theo đó, linh vật ngựa tại Bia Quốc học được xem là điểm nhấn nghệ thuật mở đầu không gian lễ hội. Lấy cảm hứng từ hình ảnh ba chú ngựa tung vó trên cổng xuân, biểu trưng cho Phúc - Lộc - Thọ và khát vọng khởi đầu hanh thông trong năm mới. Ba sắc ngựa vàng, đỏ và xanh tượng trưng cho thịnh vượng, may mắn và bình an, tạo nên tổng thể rực rỡ đón chào mùa xuân Cố đô.

 Ngựa - linh vật năm Bính Ngọ ở bờ Nam sông Hương. Ảnh: Đ. Hoàng

Trong khi đó, tại khu vực tiếp giáp bờ sông Hương đối diện UBND TP. Huế, hình tượng song mã uy dũng trở thành điểm nhấn trung tâm, truyền tải thông điệp về sự khởi vận và chuyển mình của vùng đất Cố đô trong giai đoạn phát triển mới. Đôi ngựa biểu trưng cho sự hài hòa âm - dương và thịnh trị, mang sắc màu tượng trưng cho tài lộc và hộ mệnh như lời chúc an khang đầu xuân.

Ở phía bên bờ Bắc sông Hương, tại công viên Thương Bạc là đại cảnh “Mã thượng chi đệ” nổi bật với hình tượng Ngựa Gióng hiên ngang vươn mình giữa tầng mây vàng, phía sau là hệ thống phun nước tạo hình cánh quạt, vận hành linh hoạt và thay đổi sắc độ theo thời gian trong ngày. Ban ngày, đại cảnh hài hòa với không gian sông nước và cảnh quan xanh; về đêm, hệ thống chiếu sáng dưới nước và ánh sáng động tạo hiệu ứng thị giác sinh động, tôn vinh hình ảnh ngựa vút bay trong không gian lễ hội.

Theo Ban tổ chức Hội Xuân Bính Ngọ 2026, thông qua sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập. Ngôn ngữ thiết kế tiểu cảnh được phát triển dựa trên việc khai thác và tái hiện các chất liệu, mô hình trang trí đặc trưng của xứ Huế trong một tổng thể hài hòa và tiết chế. Các yếu tố quen thuộc như họa tiết cung đình, hoa văn pháp lam, mây cuộn, mẹt tre, lọng cung đình, đèn lồng, hoa sen cùng hệ thống hoa xuân bản địa được sử dụng xuyên suốt, tạo nên sự kết nối liền mạch với không gian di sản Cố đô.

Thông qua ngôn ngữ tạo hình nhất quán và cách sắp đặt tiết chế, hệ thống tiểu cảnh vừa đóng vai trò dẫn dắt thị giác, tôn vinh các đại cảnh linh vật, vừa lan tỏa không khí Tết truyền thống trong diện mạo một đô thị di sản đang chuyển mình.

NHẬT MINH
 Từ khóa:
trang tríngựaBính NgọHải VânHuếtiểu cảnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch hoài niệm

Với một Cố đô như Huế, mỗi góc phố, làng quê hay những lăng tẩm đều lưu giữ dấu vết những câu chuyện của ký ức. Nhiều du khách đến Huế không chỉ để du lịch mà còn là hành trình trở về hoài niệm. Đó là cơ hội để Huế nắm bắt một loại hình du lịch đang là xu hướng.

Du lịch hoài niệm
Vui đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Tòa thị chính Paris

Chương trình “Xuân Bính Ngọ 2026”, do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức tại Tòa thị chính thành phố Paris tối 13/2, là dịp để quảng bá giá trị truyền thống đặc sắc của Tết Việt, đồng thời chia sẻ những kỳ vọng lớn về sự đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Vui đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Tòa thị chính Paris
“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”: Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế

Trong hai ngày 13-14/2, tại TP. Huế, Quỹ Khởi sự Từ Tâm (Tập đoàn Kim Oanh) Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức chương trình thiện nguyện trọng tâm “Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”, cùng các hoạt động đồng hành như “Hạnh phúc nảy mầm” và trao quà cho trẻ em, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hội viên người mù trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động gần 700 triệu đồng.

“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026” Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế
Sẵn sàng giữ mạch kết nối thông suốt mùa Tết

Tết Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu liên lạc và giao thương tăng mạnh, hạ tầng viễn thông, bưu chính tại Huế được tăng cường toàn diện, sẵn sàng giữ mạch kết nối thông suốt, an toàn trong mọi thời điểm.

Sẵn sàng giữ mạch kết nối thông suốt mùa Tết
Nhà thiết kế trẻ “thổi hồn” di sản vào áo dài

Với khát vọng làm mới tà áo dài truyền thống, nhà thiết kế trẻ Hoàng Kim Ngọc Uyên Nhi (thường gọi là Linda Hoàng, sinh năm 1992, TP. Huế), đang tạo dấu ấn riêng khi đưa hình tượng “long mã” và họa tiết cung đình lên áo dài linen và trang phục hiện đại.

Nhà thiết kế trẻ “thổi hồn” di sản vào áo dài

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top