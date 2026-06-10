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ClockThứ Sáu, 19/06/2026 14:16

Triệt phá đường dây công nghệ cao “rút ruột” hơn 22.000 thẻ ngân hàng, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng

HNN.VN - Ngày 19/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thành phố Huế cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 1 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

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 Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các bị cáo 

Các bị can bị khởi tố bao gồm: Dương Quang Phát, Vương Văn Tuyền, Trần Nhật Linh, Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy và Đỗ Văn Đạt (trú tại thành phố Huế). Đây là đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn, hoạt động tinh vi tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiên cứu toàn diện các tài liệu và chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Dương Quang Phát là đối tượng chủ mưu. Thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội, Phát đã tìm mua bất hợp pháp một lượng lớn thông tin thẻ thanh toán quốc tế của người nước ngoài, bao gồm các dữ liệu nhạy cảm như: số thẻ, tháng/năm hết hạn, mã bảo mật CVV, tên chủ thẻ, địa chỉ, số điện thoại và email.

Sau khi nắm trong tay "kho" dữ liệu này, Phát thỏa thuận với Vương Văn Tuyền và Trần Nhật Linh để thu mua số lượng lớn tài khoản Facebook và tài khoản “Google MCC” (tài khoản quản lý quảng cáo) từ các trang mạng. Nhóm này sau đó lén lút gắn thông tin thẻ thanh toán quốc tế trộm cắp được vào các tài khoản này để chạy quảng cáo cho các trang bán hàng trực tuyến.

Bằng thủ đoạn tinh vi trên, số tiền trong tài khoản của các chủ thẻ nước ngoài liên tục bị trừ dần cho chi phí quảng cáo đến khi cạn kiệt mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi các trang bán hàng chốt đơn và thu về lợi nhuận, các đối tượng sẽ trích lại tiền phần trăm và chuyển vào tài khoản của Tuyền và Linh.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Tuyền và Linh đã thuê thêm Hồ Minh Luân, Trần Thị Hợi, Huỳnh Hoàng Huy, Đỗ Văn Đạt cùng một số đối tượng khác tham gia vào dây chuyền cấu kết, chuyên thực hiện việc gắn thẻ và tối ưu chiến dịch chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tính từ năm 2024 đến nay, Dương Quang Phát cùng đồng bọn đã thu mua trót lọt 22.841 thông tin thẻ thanh toán quốc tế. Nhóm này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 100.000 USD và 10.000.000 Yên Nhật của các chủ thẻ (tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng), thu lợi bất chính từ việc chạy quảng cáo lậu lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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 Từ khóa:
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