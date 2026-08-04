3 cựu cán bộ phường lãnh án tù vì nhận tiền "bảo kê" vỉa hè

Các bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, UBND phường Phú Hội (cũ) được giao quản lý vỉa hè tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu - Chu Văn An để phục vụ du lịch vào các ngày cuối tuần. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, Dương Đăng Khoa cùng hai cấp dưới đã "bắt tay" lập ra "luật ngầm", thu tiền hàng tháng của các hộ kinh doanh để bỏ qua vi phạm lấn chiếm lòng lề đường từ thứ Hai đến thứ Năm.

Nhóm này phân công nhiệm vụ cụ thể: Thắng định giá mức thu dựa trên diện tích lấn chiếm, Lan Anh trực tiếp thu tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản. Để che giấu hành vi phạm tội nhằm đối phó thanh tra, Lan Anh đã hợp thức hóa các khoản tiền thu được dưới hình thức "ủng hộ kinh phí hoạt động công đoàn". Nhiều trường hợp chậm nộp liên tục bị gọi điện, nhắn tin thúc ép và thậm chí bị gửi giấy mời lên trụ sở UBND phường để làm việc.

Sự việc chỉ bị phanh phui khi các hộ kinh doanh bức xúc làm đơn tố giác. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2025, các bị cáo đã 46 lần nhận hối lộ từ 20 hộ dân với tổng số tiền 430,6 triệu đồng dùng cho mục đích ngoại giao, tiếp khách và chi tiêu tập thể.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của chính quyền địa phương. Bản án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc trong thực thi công vụ và khẳng định vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.