Lừa đảo quy đổi điểm thưởng ngân hàng

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Những ngày qua, chị N.T.N.H., trú tại phường Mỹ Thượng băn khoăn trước thông tin liên quan đến việc điểm thưởng ngân hàng có thể quy đổi thành tiền. Là khách hàng của một ngân hàng, chị H. chia sẻ, ban đầu khá tò mò khi nhận được thông tin này.

“Đọc trên các trang thông tin địa phương về cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo ngân hàng qua tin nhắn SMS để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tôi thực sự giật mình. Nếu không tỉnh táo, những khách hàng như tôi rất dễ bị lừa. Mong rằng mọi người nên tìm hiểu để tránh bị mắc bẫy”, chị H. chia sẻ.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là giả danh ngân hàng gửi tin nhắn đến điện thoại người dân với nội dung thông báo khách hàng có điểm thưởng tích lũy và có thể quy đổi thành tiền, kèm những lời mời hấp dẫn như: “Quy đổi 11.324 điểm thưởng thành 5,6 triệu đồng”.

Khi người dùng nhấp vào đường link đính kèm, hệ thống sẽ dẫn đến một website giả mạo có giao diện giống ngân hàng, yêu cầu nhập thông tin thẻ, số tài khoản và dữ liệu cá nhân. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu người dùng nhập mã OTP với lý do “xác nhận nhận tiền” hoặc “hoàn tất quy đổi điểm thưởng”.

Thực chất, mỗi lần nhập mã OTP là người dùng đang xác nhận một giao dịch tài chính. Để kéo dài thời gian thao túng, các đối tượng thường thông báo mã OTP không hợp lệ, yêu cầu nạn nhân nhập lại nhiều lần nhằm thực hiện liên tiếp các giao dịch rút tiền. Đáng chú ý, chúng còn lợi dụng hạn mức thấu chi để chiếm đoạt số tiền lớn hơn trong tài khoản của nạn nhân.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng và công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP. Huế đã liên tục phát đi cảnh báo, khuyến nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi thực hiện các giao dịch ngân hàng.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu thông tin: Chúng tôi liên tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin thẻ ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào không rõ nguồn gốc. Người dân cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng như ứng dụng di động hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng.

Trong trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa thẻ, tạm ngưng giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Thực tế cho thấy, hoạt động của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, khó lường; phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi, đánh vào tâm lý chủ quan và sự tò mò của người dân. Chỉ một chút bất cẩn hoặc thiếu tỉnh táo, người dân có thể rơi vào bẫy lừa đảo.

Để tạo áp lực, các đối tượng thường sử dụng những tin nhắn mang tính thúc giục như: “Hết hạn trong hôm nay”, khiến nạn nhân vội vàng làm theo. Tuy nhiên, theo ngành ngân hàng, các đơn vị không bao giờ yêu cầu khách hàng xử lý gấp qua điện thoại.

Người dân cần chủ động cài đặt bảo mật cho tài khoản ngân hàng như bật xác thực sinh trắc học, bật thông báo biến động số dư, không lưu mật khẩu trên trình duyệt công cộng và đăng xuất sau khi sử dụng.

Hiện nay, lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế cùng các đơn vị liên quan đang phối hợp với ngành ngân hàng triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh, triệt phá các hành vi lừa đảo, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Dù vậy, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự cảnh giác của mỗi khách hàng. Người dân cần ghi nhớ: Ngân hàng không bao giờ yêu cầu cung cấp mã OTP để nhận tiền hoặc nhận thưởng. Chủ động phòng ngừa và nâng cao cảnh giác chính là cách tốt nhất để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hiện nay. “Không cung cấp - Không bấm link - Không vội vàng” là nguyên tắc quan trọng nhất để phòng tránh lừa đảo quy đổi điểm thưởng ngân hàng.