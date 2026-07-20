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Thế giới

Cảnh báo làn sóng lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI

ClockThứ Ba, 21/07/2026 08:51
Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, báo cáo mới nhất từ các tổ chức an ninh mạng và tài chính tại Nam Phi cảnh báo tội phạm công nghệ cao tại quốc gia này đang gia tăng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

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Ảnh minh họa được tạo bằng AI. 

Theo báo cáo của Tập đoàn giải pháp thông tin toàn cầu TransUnion, Nam Phi hiện là quốc gia ghi nhận tỷ lệ nghi ngờ lừa đảo kỹ thuật số cao nhất trong khu vực châu Phi. Khoảng 3% tổng số giao dịch trực tuyến liên quan người tiêu dùng Nam Phi bị phát hiện có dấu hiệu lừa đảo. Các phương thức phổ biến bao gồm sử dụng AI để giả mạo danh tính, sao chép giọng nói và thao túng các kênh liên lạc chính thức.

Bà Amritha Reddy, Giám đốc cấp cao về quản lý sản phẩm chống lừa đảo thuộc TransUnion châu Phi nhận định, tội phạm mạng đang "vũ khí hóa" niềm tin của người dùng trên các nền tảng kỹ thuật số chính thống. Thông qua công nghệ AI, các đối tượng có thể tạo ra những kịch bản lừa đảo vô cùng chân thực để thao túng nạn nhân.

Cùng chung cảnh báo, Trung tâm Thông tin rủi ro ngân hàng Nam Phi (SABRIC) cho biết, tội phạm đang triển khai các công cụ AI để giả mạo nhân viên ngân hàng, tạo ứng dụng di động giả và can thiệp vào quy trình thanh toán.

Giám đốc Điều hành SABRIC Nischal Mewalall nhấn mạnh, công nghệ deepfake và AI hiện nay đã đạt đến độ tinh vi khiến ngay cả những người dùng cảnh giác nhất cũng dễ dàng bị mắc bẫy. Cơ quan này khuyến cáo nguyên tắc an ninh tối thượng hiện nay là "xác minh kỹ lưỡng trước khi đặt niềm tin".

Không chỉ người tiêu dùng cá nhân, các doanh nghiệp Nam Phi cũng đang trở thành mục tiêu trọng điểm của tội phạm mạng thông qua thủ đoạn giả mạo hóa đơn, thay đổi thông tin tài khoản thụ hưởng của nhà cung cấp.

Để đối phó với mối đe dọa này, các công ty công nghệ nội địa tại Cape Town, điển hình như SOTRU (tiền thân là VERA), đã bắt đầu triển khai các giải pháp xác thực danh tính số và xác minh tài khoản ngân hàng theo thời gian thực. Giải pháp này giúp doanh nghiệp kiểm tra chéo tính chính xác của đối tác trong suốt quá trình giao dịch, ngăn chặn nguy cơ tội phạm làm giả thông tin thanh toán.

https://nhandan.vn/canh-bao-lan-song-lua-dao-cong-nghe-cao-su-dung-ai-post976800.html?gidzl=vcjNG5rnFGFaTbv0Kciv3UjsMKjBRpWFft1JJXW_O0cY90HB6pLkNFDvMan9CJe0yYmB4MAEAL9qMN4m0G

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: lừa đảocông nghệcaosử dụngAI
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