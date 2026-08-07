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ClockThứ Năm, 06/08/2026 18:55

Khai mạc triển lãm “Bay vào không gian - Cảm hứng từ Picasso”

HNN.VN - Lấy cảm hứng từ hai họa sĩ nổi tiếng thế giới Pablo Picasso và Lê Bá Đảng, các em nhỏ đã kiến tạo lại tác phẩm theo cách riêng đầy thơ mộng, nơi con người, thiên nhiên cùng ký ức hòa quyện.

Ánh sáng hy vọng từ ký ứcKhi vỉa hè trở thành không gian nghệ thuậtCơ hội hồi hương cho cổ vật

Một góc không gian triển lãm. 

Tất cả tạo nên một triển lãm thú vị với chủ đề “Bay vào không gian - Cảm hứng từ Picasso” do Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức, khai mạc chiều 6/8 tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (15A Lê Lợi, phường Thuận Hóa).

Tại đây, các em nhỏ yêu hội họa đã có cuộc sáng tạo và chuyển hóa nghệ thuật theo góc nhìn riêng. 85 tác phẩm của các em từ 4 đến 17 tuổi đã thật sự gây bất ngờ cho người xem, không chỉ bởi màu sắc, ý tưởng mà còn bởi tình yêu nghệ thuật được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Điểm đặc biệt của triển lãm là nhiều tác phẩm được thể hiện trên chất liệu thủ công truyền thống của quê hương xứ Huế - đệm cỏ bàng Phò Trạch. Theo Ban tổ chức, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày thành quả sáng tạo, mà mỗi tác phẩm trong đó còn là một đôi cánh nhỏ, mang theo ước mơ, khát vọng và góc nhìn thơ ngây của tuổi thơ.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 13/8.

N. MINH
 Từ khóa:
triển lãmhội họatrẻ thơHuếBảo tàng Mỹ thuật
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