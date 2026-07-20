Khai mạc hội thao truyền thống ngành Kiểm sát Nhân dân thành phố

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự.

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện thi đua sôi nổi nhằm chào mừng 66 năm Ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2026) và 51 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Hội thao năm nay thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức và người lao động đến từ 4 khu vực cùng các phòng chuyên môn thuộc Viện KSND hai cấp thành phố Huế. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở các bộ môn thi đấu sôi nổi gồm: cầu lông, kéo co, bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp và nhảy bao bố tiếp sức. Bên cạnh các nội dung thể thao, chương trình giao lưu văn nghệ hứa hẹn sẽ mang đến không khí tươi vui, thắm tình đoàn kết.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Hội thao truyền thống nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Đây cũng là dịp để Viện KSND hai cấp thành phố gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, động viên mỗi cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức và cổ động viên.