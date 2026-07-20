  • Huế ngày nay Online
Thể thao trong nước

Khai mạc hội thao truyền thống ngành Kiểm sát Nhân dân thành phố

ClockThứ Ba, 21/07/2026 11:48
HNN.VN - Ngày 21/7, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố tổ chức Lễ khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ XX và Chương trình giao lưu văn nghệ năm 2026.

Nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn tại Hue Sports Festival 2026Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Hội thao ngành Thi hành án dân sự Chủ động bảo vệ lợi ích công, giữ môi trường trong lànhViện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến tái đắc cửTuyên truyền pháp luật cho hơn 200 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự. 

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện thi đua sôi nổi nhằm chào mừng 66 năm Ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2026) và 51 năm thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế.

Hội thao năm nay thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức và người lao động đến từ 4 khu vực cùng các phòng chuyên môn thuộc Viện KSND hai cấp thành phố Huế. Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở các bộ môn thi đấu sôi nổi gồm: cầu lông, kéo co, bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp và nhảy bao bố tiếp sức. Bên cạnh các nội dung thể thao, chương trình giao lưu văn nghệ hứa hẹn sẽ mang đến không khí tươi vui, thắm tình đoàn kết.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Viện trưởng Viện KSND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định: Hội thao truyền thống nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ, người lao động. Đây cũng là dịp để Viện KSND hai cấp thành phố gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành, động viên mỗi cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức và cổ động viên.

THÁI BÌNH
 Từ khóa: Viện KSNDhội thaovăn nghệtruyền thốngviện kiểm sátNguyễn Trung Kiêncầu lông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới

Sáng 16/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trao đổi những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nâng cao hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ trong tình hình mới
Kết nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Sau gần 10 năm duy trì hợp tác với Trường THPT Quốc tế Kanto (Tokyo, Nhật Bản), Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) đã xây dựng một mô hình giao lưu quốc tế thiết thực. Từ những tiết học, hoạt động trải nghiệm, chương trình thiện nguyện đến homestay tại Nhật Bản, học sinh hai nước không chỉ hiểu thêm về văn hóa của nhau mà còn mở rộng hiểu biết liên văn hóa, gìn giữ bản sắc và vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật.

Kết nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật
“Kể tiếp” câu chuyện nghề truyền thống

Giữ gìn nghề truyền thống, không chỉ là nghề, mà còn là những câu chuyện về con người, văn hóa và những giá trị được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bằng những cách làm mới, những người kể tiếp câu chuyện đó đang góp phần đưa các làng nghề bước gần hơn với đời sống đương đại mà vẫn giữ được cốt cách vốn có.

“Kể tiếp” câu chuyện nghề truyền thống

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top